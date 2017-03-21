Три людини загинули, вісьмох поранено внаслідок теракту в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Троє людей загинули, ще вісім отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в південній афганській провінції Гільменд. Про це у вівторок повідомило джерело в місцевому уряді, передає УНН з посиланням на Xinhua.
За словами чиновника, в понеділок увечері смертник привів в дію замінований автомобіль біля КПП в районі Герешк. Троє людей загинули на місці, ще 8 отримали поранення.
Офіційний представник адміністрації Гільменду Омар Зауак підтвердив інформацію про цей інцидент, не надавши точних відомостей про кількість постраждалих.
"Розслідування теракту вже розпочато", - додав він.
Нагадаємо, афганські солдати відкрили вогонь по американських на базі НАТО, трьох поранено.