Три людини загинули, вісьмох поранено внаслідок теракту в Афганістані

За словами чиновника, в понеділок увечері смертник привів в дію замінований автомобіль біля КПП в районі Герешк. Троє людей загинули на місці, ще 8 отримали поранення.

Офіційний представник адміністрації Гільменду Омар Зауак підтвердив інформацію про цей інцидент, не надавши точних відомостей про кількість постраждалих.

"Розслідування теракту вже розпочато", - додав він.

Нагадаємо, афганські солдати відкрили вогонь по американських на базі НАТО, трьох поранено.