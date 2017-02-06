"Трейд Коммодити" предложило Укрзализныце поставить дизтопливо по подозрительно низкой цене
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. 6 февраля 2017 года состоялись три аукциона на закупку дизельного топлива, организатор которых - филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Общий объем закупки составляет 125 тыс. тонн (два тендера по 50 тыс. тонн каждый и один на 25 тыс. тонн). Во всех трех аукционах победу одержало ООО "Трейд Коммодити", сделав самое выгодное ценовое предложение среди конкурентов - почти на 1 тыс. грн дешевле оптовых среднерыночных цен на дизтопливо в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передает УНН.
Поэтому, компания предложила поставить 50 тыс. тонн горючего по цене 22 188 грн/т, еще 50 тыс. тонн по цене - 22 287,6 грн/т и 25 тыс. тонн 22 237,5 грн/т.
При этом, оптовые цене на дизтопливо в Украине в настоящее время находятся в диапазоне 23 230 - 23 900 грн/т.
Указанные партии должны быть отгружены для нужд железной дороги в течение 2017 года.
Сейчас предложения находятся на рассмотрении тендерного комитета организатора. Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro.
Напомним, ранее компания "Трейд Комодити" повышала стоимость дизтоплива для "Укрзализныци" после того, как выигрывала тендеры.