"Трейд Коммодити" предложило Укрзализныце поставить дизтопливо по подозрительно низкой цене

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 24999 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 62887 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 126526 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 132294 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 141751 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 155842 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 165501 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126385 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139837 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190255 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 18642 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 20692 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 18737 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 21396 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 15515 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 24999 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 203796 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 258394 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 459371 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 410306 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 32465 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31888 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 46298 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 68295 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75389 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

"Трейд Коммодити" предложило Укрзализныце поставить дизтопливо по подозрительно низкой цене

Киев • УНН

 • 8516 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. 6 февраля 2017 года состоялись три аукциона на закупку дизельного топлива, организатор которых - филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Общий объем закупки составляет 125 тыс. тонн (два тендера по 50 тыс. тонн каждый и один на 25 тыс. тонн). Во всех трех аукционах победу одержало ООО "Трейд Коммодити", сделав самое выгодное ценовое предложение среди конкурентов - почти на 1 тыс. грн дешевле оптовых среднерыночных цен на дизтопливо в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передает УНН.

"Трейд Коммодити" предложило Укрзализныце поставить дизтопливо по подозрительно низкой цене

Поэтому, компания предложила поставить 50 тыс. тонн горючего по цене 22 188 грн/т, еще 50 тыс. тонн по цене - 22 287,6 грн/т и 25 тыс. тонн 22 237,5 грн/т.

При этом, оптовые цене на дизтопливо в Украине в настоящее время находятся в диапазоне 23 230 - 23 900 грн/т.

Указанные партии должны быть отгружены для нужд железной дороги в течение 2017 года.

Сейчас предложения находятся на рассмотрении тендерного комитета организатора. Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro.

Напомним, ранее компания "Трейд Комодити" повышала стоимость дизтоплива для "Укрзализныци" после того, как выигрывала тендеры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26