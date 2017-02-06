“Трейд Коммодіті” запропонувало Укрзалізниці поставити дизпальне за підозріло низькою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. 6 лютого 2017 року відбулися три аукціони на закупівлю дизельного пального, організатор яких — філія “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”. Загальний об’єм закупівлі складає 125 тис. тонн (два тендери по 50 тис. тонн кожний і один на 25 тис. тонн). У всіх трьох аукціонах перемогу здобуло ТОВ “Трейд Коммодіті”, зробивши найвигіднішу цінову пропозицію серед конкурентів — майже на 1 тис. грн дешевше за оптові середньо ринкові ціни на дизпальне в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Укрзалізниці”, передає УНН.
Тож, компанія запропонувала поставити 50 тис. тонн пального за ціною 22 188 грн/т, ще 50 тис. тонн за ціною — 22 287,6 грн/т і 25 тис. тонн по 22 237,5 грн/т.
При цьому, оптові ціні на дизпальне в Україні наразі знаходяться в діапазоні 23 230 — 23 900 грн/т.
Зазначені партії мають бути відвантажені для потреб залізниці упродовж 2017 року.
Наразі, пропозиції знаходяться на розгляді тендерного комітету організатора. Відповідна інформація опублікована в системі ProZorro.
Нагадаємо, раніше компанія “Трейд Комодіті” підвищувала вартість дизпалива для “Укрзалізниці” після того, як вигравала тендери.