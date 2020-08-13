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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84499 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102168 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107561 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127604 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101316 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102127 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Треть жителей Харькова случайно узнают о том, что больны коронавирусом

Треть жителей Харькова случайно узнают о том, что больны коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 21320 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Треть жителей Харькова узнают о том, что больны коронавирусом, случайно, передает УНН со ссылкой на Kharkiv Today.

Уточняется, что многие жители Харькова сдают тест на COVID-19 не потому, что у них подозревают коронавирус, а из-за необходимости получить справку об отсутствии заболевания.

"Еще один момент, который нам добавляет немного цифр - это необходимость брать справку об отсутствии заболевания COVID-19. Люди идут в частные лаборатории, сдают этот анализ и получают положительный результат. Мы ежедневно имеем 20-30% положительных результатов", - комментирует заместитель городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Сведения передают в медучреждения, врачи выходят на связь с больными и оказывается, что они даже не подозревали, что болеют коронавирусом.

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"Выясняется, что кто-то вообще никаких симптомов не чувствовал за прошедший период времени. Кто-то говорит: да, немного покашливал, горло болело, а так чувствовал себя хорошо, поэтому не считал себя больным. Кто-то говорит - аллергическая реакция была на что-то, заложило нос, я перестал чувствовать запах. У каждого свои моменты возникают. А у кого-то вообще никаких моментов - бессимптомно", - рассказала Горбунова-Рубан.

Напомним, ИФА-скрининг жителей Гастомеля показал, что болеют они коронавирусом очень часто тоже без каких-либо симптомов.

Отметим, что ИФА-тесты позволяют определить болен ли человек COVID-19 или уже перенес вирус. Промежуточные результаты такого исследования в Ивано-Франковске, например, свидетельствуют о том, что коронавирусом уже переболели около 27% жителей города.

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