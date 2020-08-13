Треть жителей Харькова случайно узнают о том, что больны коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Треть жителей Харькова узнают о том, что больны коронавирусом, случайно, передает УНН со ссылкой на Kharkiv Today.
Уточняется, что многие жители Харькова сдают тест на COVID-19 не потому, что у них подозревают коронавирус, а из-за необходимости получить справку об отсутствии заболевания.
"Еще один момент, который нам добавляет немного цифр - это необходимость брать справку об отсутствии заболевания COVID-19. Люди идут в частные лаборатории, сдают этот анализ и получают положительный результат. Мы ежедневно имеем 20-30% положительных результатов", - комментирует заместитель городского главы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.
Сведения передают в медучреждения, врачи выходят на связь с больными и оказывается, что они даже не подозревали, что болеют коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин должен включить данные об антителах к COVID-19 в критерии отмены карантина - экс-министр Минздрава
"Выясняется, что кто-то вообще никаких симптомов не чувствовал за прошедший период времени. Кто-то говорит: да, немного покашливал, горло болело, а так чувствовал себя хорошо, поэтому не считал себя больным. Кто-то говорит - аллергическая реакция была на что-то, заложило нос, я перестал чувствовать запах. У каждого свои моменты возникают. А у кого-то вообще никаких моментов - бессимптомно", - рассказала Горбунова-Рубан.
Напомним, ИФА-скрининг жителей Гастомеля показал, что болеют они коронавирусом очень часто тоже без каких-либо симптомов.
Отметим, что ИФА-тесты позволяют определить болен ли человек COVID-19 или уже перенес вирус. Промежуточные результаты такого исследования в Ивано-Франковске, например, свидетельствуют о том, что коронавирусом уже переболели около 27% жителей города.