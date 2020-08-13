Третина жителів Харкова випадково дізнаються про те, що хворі на коронавірус

Уточнюється, що багато жителів Харкова здають тест на COVID-19 не тому, що у них підозрюють коронавірус, а через необхідність отримати довідку про відсутність захворювання.

"Ще один момент, який нам додає трохи цифр - це необхідність брати довідку про відсутність захворювання на COVID-19. Люди йдуть в приватні лабораторії, здають цей аналіз і отримують позитивний результат. Ми щодня маємо 20-30% позитивних результатів", - коментує заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Відомості передають в медустанови, лікарі виходять на зв'язок з хворими і виявляється, що вони навіть не підозрювали, що хворіють на коронавірусом.

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"З'ясовується, що хтось взагалі ніяких симптомів не відчував за минулий період часу. Хтось каже: так трохи покашлював, горло боліло, а так почував себе добре, тому не вважав себе хворим. Хтось каже - алергічна реакція була на щось, заклало ніс, я перестав відчувати запах. У кожного свої моменти виникають. А у кого-то взагалі ніяких моментів - безсимптомно", - розповіла Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, ІФА-скринінг жителів Гастомеля показав, що хворіють вони на коронавірус дуже часто теж без будь-яких симптомів.

Відзначимо, що ІФА-тести дозволяють визначити чи хвора людина на COVID-19 або вже перенесла вірус. Проміжні результати такого дослідження в Івано-Франківську, наприклад, свідчать про те, що на коронавірус вже перехворіли близько 27% жителів міста.