Треть украинских переселенцев планирует вернуться домой в ближайшее время – опрос

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"Сменить место жительства пришлось 20% взрослого населения. Больше всего тех, кто был вынужден уехать с места жительства, в восточных регионах (46%). Также больше уехало молодежи (31%), старшим труднее покинуть свой дом (13%)", - говорится в результате опроса.

Детали

Треть из тех, кто покинул дом, планируют возвращаться уже в ближайшее время, четверть - еще немного подождут. Около 40% выражают готовность вернуться, но только после окончания войны.

Кроме того, с августа 2021 года значительно возросло количество опрошенных, которые самоидентифицируют себя как граждане Украины (с 75 до 98%) и как "европейцы" - с 27 до 57%. Зато все меньше респондентов говорят о себе как о "советском человеке", их число уменьшилось с 21 до 7%. Также фиксируется абсолютно высокий уровень местного патриотизма.

"Гражданское самосознание сегодня доминирует во всех возрастных и региональных группах. Относительно проевропейской самоидентификации, то практически отсутствуют различия в возрастных фракциях. В то же время, фиксируются определенные разницы по макрорегионам: европейская идентификация несколько больше преобладает на западе и в центре. Просоветская идентичность относительно чаще среди старейших", - отмечается в результате опроса.

Добавим

Опрос провели 6 апреля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Всего опросили: 1200 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним

30 марта сообщали, что по данным представителя ООН по гуманитарным вопросам, свыше 10 миллионов украинцев, в том числе более половины детского населения Украины, покинули свой дом с начала нападения россии.