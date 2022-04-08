Третина українських переселенців планує повернутися додому найближчим часом – опитування

Цитата

"Змінити місце проживання довелося 20% дорослого населення. Найбільше тих, хто був змушений виїхати з місця проживання, у східних регіонах (46%). Також більше виїхало молоді (31%), старшим важче покинути свою домівку (13%)", - йдеться в результаті опитування.

Деталі

Третина з тих, хто покинув домівку, планують повертатись вже найближчим часом, чверть – ще трохи почекають. Близько 40% висловлюють готовність повернутися, але тільки після закінчення війни.

Окрім того, від серпня 2021 значно зросла кількість опитаних, які самоідентифікують себе як громадяни України (з 75 до 98%) та як "європейці" – з 27 до 57%. Натомість все менше респондентів говорять про себе як про "радянську людину", їх число зменшилось з 21 до 7%. Також фіксується абсолютно високий рівень місцевого патріотизму.

"Громадянська самосвідомість сьогодні домінує в усіх вікових та регіональних групах. Щодо проєвропейської самоідентифікації, то практично відсутні відмінності у вікових фракціях. Водночас, фіксуються певні різниці по макрорегіонах: європейська ідентифікація дещо більше переважає на заході та у центрі. Прорадянська ідентичність відносно частіше серед найстарших", - зазначається в результаті опитування.

Додамо

Опитування провели 6 квітня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Усього опитали: 1200 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо

30 березня повідомляли, що за даними представника ООН з гуманітарних питань, понад 10 мільйонів українців, у тому числі більш ніж половина дитячого населення України, покинули свій дім з початку нападу росії.