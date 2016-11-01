Треть депутатов не знала, что они голосуют за повышение себе зарплат - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Почти треть, а точнее 20-30% депутатов, которые поддержали повышение депутатских зарплат, не читали соответствующий законопроект. Об этом в эфире "5 канала" заявил глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк, передает УНН.
"Действительно, процентов 20-30 не знали о существовании этого. Во-первых, они не читали, во-вторых, им никто не сказал ", - отметил парламентарий.
А. Березюк добавил: "Получается так, мало того, что нардепы имеют такие состояния, так они еще хотят большие зарплаты. Агрессия невероятно растет и это может разрушить украинский государственный институт".
По его мнению, сегодня не в зарплатах дело, а в построении качественной прозрачного трудолюбивого институционального государства.
Напомним, что ВР приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так зарплата главы Верховной Рады будет 40 000 гривен, а обычного депутата-члена комитета около 30 000 гривен.