Треть депутатов не знала, что они голосуют за повышение себе зарплат - нардеп

"Действительно, процентов 20-30 не знали о существовании этого. Во-первых, они не читали, во-вторых, им никто не сказал ", - отметил парламентарий.

А. Березюк добавил: "Получается так, мало того, что нардепы имеют такие состояния, так они еще хотят большие зарплаты. Агрессия невероятно растет и это может разрушить украинский государственный институт".

По его мнению, сегодня не в зарплатах дело, а в построении качественной прозрачного трудолюбивого институционального государства.

Напомним, что ВР приняла проект о Государственном бюджете Украины на 2017 год, где предлагается увеличить зарплаты депутатам и руководству парламента. Так зарплата главы Верховной Рады будет 40 000 гривен, а обычного депутата-члена комитета около 30 000 гривен.