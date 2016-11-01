Третина депутатів не знала, що вони голосують за підвищення собі зарплат – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Майже третина, а точніше 20-30% депутатів, які підтримали підвищення депутатських зарплат, не читали відповідний законопроект. Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова фракції “Самопоміч” Олег Березюк, передає УНН.
“Справді, відсотків 20-30 не знали про існування того. По-перше, вони не читали, по-друге, їм ніхто не сказав”, — зазначив парламентарій.
О. Березюк додав: “Виходить так, мало того, що нардепи мають такі статки, так вони ще хочуть великі зарплати. Агресія неймовірно зростає і це може зруйнувати українську державну інституцію”.
На його думку, сьогодні не в зарплатах справа, а у побудові якісної прозорої працьовитої інституційної держави.
Нагадаємо, що ВР ухвалила проект про Державний бюджет України на 2017 рік, де пропонується збільшити зарплати депутатам та керівництву парламенту. Так зарплата голови Верховної Ради буде 40 тисяч гривень, а звичайного депутата-члена комітету близько 30 тисяч гривень.