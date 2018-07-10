Тренер "Лейкерс" расхвалил игру украинца Михайлюка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Один из ассистентов главного наставника “Лос-Анджелес Лейкерс” Майлз Симон позитивными словами охарактеризовал выступления украинского новичка Святославав Михайлюка, передает УНН со ссылкой на сайт НБА.
“Он осуществляет свободные проходы под кольцо, но его тайминг и видение площадки действительно уникальные и особые. Он создал несколько крутых моментов в играх, которые привели к открытым возможностям и дополнительным владениям”, — отметил Симон.
Примечательно, что в 4-х проведенных матчах в Летней лиге НБА Михайлюк атаковал с высоким процентом с игры — 47,6 и 38,5 трехочковых.
Добавим, что 11 июля на Михайлюк и компанию ждет еще одна игра — против “Нью-Йорк Никс”.
Напомним, что в последних поединках уроженец Черкасс набирал по 17 и 15 очков.