Тренер "Лейкерс" розхвалив гру українця Михайлюка

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Один із асистентів головного наставника “Лос-Анджелес Лейкерс” Майлз Сімон позитивними словами охарактеризував виступи українського новачка Святославав Михайлюка, передає УНН з посиланням на сайт НБА.

“Він здійснює вільні проходи під кільце, але його таймінг і бачення майданчика дійсно унікальні та особливі. Він створив кілька крутих моментів в іграх, які призвели до відкритих можливостей і додаткових володінь”, — наголосив Сімон.

Примітно, що в 4-х проведених матчах у Літній лізі НБА Михайлюк атакував з високим відсотком з гри — 47,6 та 38,5 триочкових.

Додамо, що 11-го липня на Михайлюк та компанію чекає ще одна гра — проти “Нью-Йорк Нікс”.

Нагадаємо, що в останніх поєдинках уродженець Черкас набирав по 17 і 15 очок.

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