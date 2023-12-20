Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  126720 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  128264 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
  •  128485 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
  •  125651 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  150176 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  151046 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  153711 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  150076 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  142930 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  153266 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147960 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  141163 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133648 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123797 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115248 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
trebuyut-povisheniya-zarabotnoi-plati-britanskie-vrachi-nachali-trekhdnevnuyu-zabastovku

Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 23:33  •  6281 просмотра

Read in English

Британские врачи начали 72-часовую забастовку из-за спора о заработной плате, требуя ее повышения на 35%, тогда как правительство предлагает 8,8%. Забастовка вызывает значительные перебои в предоставлении медицинских услуг.

В Британии врачи  начали 72-часовую забастовку после длительного спора с британским правительством относительно уровня оплаты труда. Об этом со ссылкой на Associated Ргеѕѕ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что забастовка продлится с сегодняшнего дня до утра субботы, 23 декабря.

В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"28 ноябрь 2023, 08:35 • 24582 просмотра

Они требуют повышения заработной платы на 35%, что, по их словам, учитывает уровень инфляции и предотвращает отток персонала в другие страны. Правительство предлагает младшим врачам среднее повышение на 8,8%.

Я понимаю, что люди расстроены тем, что они не могут посещать врачей и амбулаторные приемы, но если мы не будем действовать сейчас, то через пять или 10 лет не останется ни одного врача, и эти приемы станут намного хуже и намного дольше, чем сейчас

- заявил врач Хэмиш Бейн, один из участников пикета в Лондоне

Дополнение

Пациентов больниц предупредили, что будут "значительные сбои" в обслуживании, тысячи назначений и процедур будут отложены или даже отменены. Во время забастовки больницы будут оказывать минимальную помощь.

Руководители государственной Национальной службы здравоохранения Великобритании  отмечают, что  они разочарованы проваленными переговорами с Британской медицинской ассоциацией, представляющей врачей.

По их мнению, "худшее время" для системы здравоохранения, из-за "зимнего давления", которое всегда наблюдается в праздничные дни, когда растет количество больных гриппом и COVID.

Отмечается также, что старшие врачи-консультанты Британской медицинской ассоциации (BMA) достигли соглашения с правительством, и сейчас члены ассоциации голосуют за то, принимать это соглашение или нет.

Напомним,

Компания Zipline, базирующаяся в Кремниевой долине, которая является одной из крупнейших автономных компаний по  доставке в мире, планирует доставлять медицинские принадлежности беспилотниками для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Суд назначил принцу Гарри компенсацию в 178 тыс. долларов за хакерскую атаку журналистов на его телефон15 декабрь 2023, 15:18 • 23507 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
Вимагають підвищення заробітної плати: британські лікарі розпочали триденний страйк
Demanding a salary increase: British doctors start a three-day strike
Новости по теме

Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку

Британские врачи начали 72-часовую забастовку из-за спора о заработной плате, требуя ее повышения на 35%, тогда как правительство предлагает 8,8%. Забастовка вызывает значительные перебои в предоставлении медицинских услуг.

Новости Мира •   •  6281 просмотра
Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку

Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ

Индия попросила G7 отложить запрет на российские алмазы, ссылаясь на нечеткие правила прослеживаемости и беспокойство относительно обмена данными для своей алмазной промышленности.

Новости Мира •   •  7551 просмотра
Индия призвала G7 отложить запрет на российские алмазы - СМИ

россия конфискует энергетические активы у "недружественных" европейских стран

путин подписал указы о конфискации россией энергетических активов у европейских компаний, которые считаются "недружественными", что коснется немецкой Wintershall и австрийской OMV. Компенсация будет определена россией.

Новости Мира •   •  10580 просмотра
россия конфискует энергетические активы у "недружественных" европейских стран

Вражеская атака на Полтавщину: обломки, вероятно, беспилотника окупантов упали на жилой дом

Обломки, вероятно, вражеского беспилотника попали в жилой дом в Миргородском районе Полтавской области, никто не пострадал. Убытки будет оценивать комиссия.

Война •   •  22966 просмотра
Вражеская атака на Полтавщину: обломки, вероятно, беспилотника окупантов упали на жилой дом

В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков

Европейская комиссия планирует снизить охранный статус волков, разрешив охоту на них. Это является следствием давления со стороны фермеров и охотников

Новости Мира •   •  18672 просмотра
В ЕС сделали первый шаг к разрешению охоты на волков

На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА

Жителей Киевщины призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Война •   •  20083 просмотра
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, работает ПВО - ОВА

Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях

Посол Украины при Святом Престоле подарил Папе Франциску накануне Рождества традиционные яворовские игрушки, символизирующие напоминание о детях, которые страдают в Украине из-за войны.

Общество •   •  20266 просмотра
Яворовские забавы на подарок Понтифику, как напоминание об украинских детях

Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"

Подконтрольный россии суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 000 рублей за хранение исламских богословских книг, что было расценено как продолжение религиозных преследований.

Криминал и ЧП •   •  15579 просмотра
Оккупационный суд Крыма оштрафовал мусульманскую общину "Алушта" на 100 тысяч рублей за хранение книг исламских богословов – "Крымская солидарность"

Зеленский провел ряд важных совещаний: в центре внимания - доступ журналистов на фронт

Президент Украины Зеленский обсудил вопросы улучшения коммуникации о войне, в том числе улучшение доступа журналистов к линии фронта. Он также проанализировал эффективность укрытий.

Политика •   •  17898 просмотра
Зеленский провел ряд важных совещаний: в центре внимания - доступ журналистов на фронт

"Хлопок" в оккупированном Донецке: что известно

По данным Telegram-канала, под обстрел якобы попало троллейбусное депо.

Война •   •  21234 просмотра
"Хлопок" в оккупированном Донецке: что известно