В Британии врачи начали 72-часовую забастовку после длительного спора с британским правительством относительно уровня оплаты труда. Об этом со ссылкой на Associated Ргеѕѕ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что забастовка продлится с сегодняшнего дня до утра субботы, 23 декабря.

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Они требуют повышения заработной платы на 35%, что, по их словам, учитывает уровень инфляции и предотвращает отток персонала в другие страны. Правительство предлагает младшим врачам среднее повышение на 8,8%.

Я понимаю, что люди расстроены тем, что они не могут посещать врачей и амбулаторные приемы, но если мы не будем действовать сейчас, то через пять или 10 лет не останется ни одного врача, и эти приемы станут намного хуже и намного дольше, чем сейчас - заявил врач Хэмиш Бейн, один из участников пикета в Лондоне

Дополнение

Пациентов больниц предупредили, что будут "значительные сбои" в обслуживании, тысячи назначений и процедур будут отложены или даже отменены. Во время забастовки больницы будут оказывать минимальную помощь.

Руководители государственной Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что они разочарованы проваленными переговорами с Британской медицинской ассоциацией, представляющей врачей.

По их мнению, "худшее время" для системы здравоохранения, из-за "зимнего давления", которое всегда наблюдается в праздничные дни, когда растет количество больных гриппом и COVID.

Отмечается также, что старшие врачи-консультанты Британской медицинской ассоциации (BMA) достигли соглашения с правительством, и сейчас члены ассоциации голосуют за то, принимать это соглашение или нет.

Напомним,

Компания Zipline, базирующаяся в Кремниевой долине, которая является одной из крупнейших автономных компаний по доставке в мире, планирует доставлять медицинские принадлежности беспилотниками для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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