Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку
Киев • УНН
Британские врачи начали 72-часовую забастовку из-за спора о заработной плате, требуя ее повышения на 35%, тогда как правительство предлагает 8,8%. Забастовка вызывает значительные перебои в предоставлении медицинских услуг.
В Британии врачи начали 72-часовую забастовку после длительного спора с британским правительством относительно уровня оплаты труда. Об этом со ссылкой на Associated Ргеѕѕ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что забастовка продлится с сегодняшнего дня до утра субботы, 23 декабря.
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Они требуют повышения заработной платы на 35%, что, по их словам, учитывает уровень инфляции и предотвращает отток персонала в другие страны. Правительство предлагает младшим врачам среднее повышение на 8,8%.
Я понимаю, что люди расстроены тем, что они не могут посещать врачей и амбулаторные приемы, но если мы не будем действовать сейчас, то через пять или 10 лет не останется ни одного врача, и эти приемы станут намного хуже и намного дольше, чем сейчас
Дополнение
Пациентов больниц предупредили, что будут "значительные сбои" в обслуживании, тысячи назначений и процедур будут отложены или даже отменены. Во время забастовки больницы будут оказывать минимальную помощь.
Руководители государственной Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечают, что они разочарованы проваленными переговорами с Британской медицинской ассоциацией, представляющей врачей.
По их мнению, "худшее время" для системы здравоохранения, из-за "зимнего давления", которое всегда наблюдается в праздничные дни, когда растет количество больных гриппом и COVID.
Отмечается также, что старшие врачи-консультанты Британской медицинской ассоциации (BMA) достигли соглашения с правительством, и сейчас члены ассоциации голосуют за то, принимать это соглашение или нет.
Напомним,
Компания Zipline, базирующаяся в Кремниевой долине, которая является одной из крупнейших автономных компаний по доставке в мире, планирует доставлять медицинские принадлежности беспилотниками для Национальной службы здравоохранения Великобритании.
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Требуют повышения заработной платы: британские врачи начали трехдневную забастовку
Британские врачи начали 72-часовую забастовку из-за спора о заработной плате, требуя ее повышения на 35%, тогда как правительство предлагает 8,8%. Забастовка вызывает значительные перебои в предоставлении медицинских услуг.
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