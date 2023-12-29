Требований относительно прозрачных конкурсов нет: Счетную палату может возглавить подруга Президента

Проблемы с назначением четырех членов счетной палаты до завершения реформы нет. Препятствий для назначения руководительницы Счетной палаты без прозрачного конкурса тоже нет. Так считает Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко. Об этом этом он заявил в интервью "Свобода live", передает УНН.

Относительно председателя Счетной палаты, вообще, требований о прозрачных конкурсах я что-то не вижу. Это коллегиальный орган все равно. Он не является там как бы сильно... Это не министр. Это другая немного история. - сказал первый заместитель председателя парламента.

Детали

Комментируя голосование за назначение руководителем Счетной палаты Ольги Пищанской, которая согласно расследованиям журналистов, является подругой семьи Президента Зеленского, Корниенко сказал, что не получал указания из Офиса президента голосовать за эту кандидатуру. Он также отметил, что не знал о связях Пищанской и Зеленского, и заверил, что эта информация будет проверена.

В то же время Александр Корниенко отметил, что в отношении Ольги Пищанской, которая ранее возглавляла Антимонопольный комитет, "не возникало много критических вопросов на предыдущей должности", и добавил, что английским языком "она на собеседовании владела"

Корниенко не уверен, что реформу Счетной палаты, которую требуют провести международные партнеры, удалось бы проголосовать до марта 2024 года. Так он объяснил назначение четырех членов Счетной палаты без конкурса, вопреки рекомендациям послов G7.

"Точно среди этих четырех людей есть профессиональные люди с английским, с международным опытом. Может, не у всех там английский Intermediate, но точно по этим критериям они подходят. Большинство в Счетной будет людей, выбранных по другим подходам, на прозрачном конкурсе, хотя этот тоже там не закрытый был и так далее. Я здесь не вижу никакой проблемы", - сказал Корниенко.

Контекст

В 2020 году в одном из журналистских расследований говорилось о том, что сестра Пищанской Светлана управляет делами президента Зеленского в Италии. Также в расследовании шла речь о том, что глава государства переписал собственный бизнес на Светлану Пищанскую, которая, к тому же является спонсором партии "Слуга народа".

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Дополнительно

Счетная палата - орган, контролирующий поступление и использование бюджета и международной помощи в частности. 19 декабря послы G7 выразили обеспокоенность намерением назначить новых членов до принятия закона о реформе.

Предыдущего председателя Счетной палаты Валерия Пацкана отправили в отставку в апреле 2023 года.

Комитет ВР поддержал отставку Пацкана с поста председателя Счетной палаты

21 декабря Верховная Рада назначила новых членов Счетной палаты: Ольгу Песчанскую, Кирилла Клименко, Сергея Ключко и Елизавету Пушко-Цибуляк.