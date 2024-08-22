Транзит нефти из рф через Украину вдвое вырос в июле - аналитический отчет

Поставки нефтяного сырья активизировались, - основная часть нефти в июле была транспортирована в Венгрию. Каким компаниям принадлежит нефть - неизвестно. Пишет УНН со ссылкой на EXPRO Consulting.

Детали

Транзит российской нефти в ЕС через украинскую часть нефтепровода "Дружба" увеличился вдвое в июле 2024 г.

Согласно аналитической справке, объем вырос до 1,09 млн т, несмотря на заявления Венгрии и Словакии об остановке поставок сырья "Лукойлу".

Объемы транзита за июль - 35,2 т в сутки;

Август - 33,3 т в сутки.

Каким компаниям принадлежит нефть, транспортируемая через Украину в Европу - неизвестно.

Справка

Основная часть нефти в июле была транспортирована в Венгрию - 0,43 млн т, что на 8% меньше, чем в июне. Поставки нефти в Словакию, зато выросли в 5 раз - до 0,34 млн т. Кроме того, в Чехию было транспортировано 0,32 млн т нефти, в то время как в июне транзит в Чехию отсутствовал.

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