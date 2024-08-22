Транзит нефти из рф через Украину вдвое вырос в июле - аналитический отчет
Киев • УНН
Объем транзита российской нефти через Украину в ЕС увеличился до 1,09 млн т в июле 2024 г. Основная часть нефти была транспортирована в Венгрию, значительно выросли поставки в Словакию и Чехию.
Поставки нефтяного сырья активизировались, - основная часть нефти в июле была транспортирована в Венгрию. Каким компаниям принадлежит нефть - неизвестно. Пишет УНН со ссылкой на EXPRO Consulting.
Детали
Транзит российской нефти в ЕС через украинскую часть нефтепровода "Дружба" увеличился вдвое в июле 2024 г.
Согласно аналитической справке, объем вырос до 1,09 млн т, несмотря на заявления Венгрии и Словакии об остановке поставок сырья "Лукойлу".
Объемы транзита за июль - 35,2 т в сутки;
Август - 33,3 т в сутки.
Каким компаниям принадлежит нефть, транспортируемая через Украину в Европу - неизвестно.
Справка
Основная часть нефти в июле была транспортирована в Венгрию - 0,43 млн т, что на 8% меньше, чем в июне. Поставки нефти в Словакию, зато выросли в 5 раз - до 0,34 млн т. Кроме того, в Чехию было транспортировано 0,32 млн т нефти, в то время как в июне транзит в Чехию отсутствовал.
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