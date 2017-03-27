Транспортное сообщение с ГУАМ имеет стратегическое значение - В.Гройсман

ukru
12:58 • 5943 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 59998 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 86627 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 108991 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 122364 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 136228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 142237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131802 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121835 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107040 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 113619 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 118078 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 122431 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 119901 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 101268 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 59960 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 149311 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 184209 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 192033 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 187600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 127606 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 136394 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 142025 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 141148 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 144983 просмотра
Актуальное
Транспортное сообщение с ГУАМ имеет стратегическое значение - В.Гройсман

Транспортное сообщение с ГУАМ имеет стратегическое значение - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 10368 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Транспортное сообщение между странами-членами ГУАМ имеют очень важное стратегическое значение. Об этом на совместном брифинге премьер-министров стран-членов ГУАМ заявил украинский премьер Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы подписали протокол между нашими таможенными службами, который позволит упростить таможенные процедуры для обеспечения высокого качества внедрения Зоны свободной торговли между нашими странами. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что мы коснулись вопроса нашего транспортного сотрудничества и развития транспортной инфраструктуры. Безусловно, транспортное сообщение, транспортные коридоры наших государств имеют сегодня очень важное стратегическое значение и поэтому мы договорились о том, что мы улучшим ситуацию и в этой сфере нашего сотрудничества. Безусловно, что формат ГУАМ является очень важным форматом нашего взаимодействия и то, что мы впервые провели такое заседание, еще раз подчеркивает заинтересованность всех стран-участниц к углублению нашего сотрудничества", - сказал В.Гройсман.

Напомним, Зона свободной торговли в рамках ГУАМ может быть запущена уже в 2017 году. Об этом на брифинге после подписания документов заявил Премьер-министр Владимир Гройсман.

Справка УНН: Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ - региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова. В основе образования этой формы сотрудничества лежит единство позиций стран с подобными политическими и экономическими внешними ориентациями. Организация создана в 1997 году для противостояния влиянию России в регионе и получила поддержку США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы