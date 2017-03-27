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Транспортне сполучення з ГУАМ має стратегічне значення - В.Гройсман

Транспортне сполучення з ГУАМ має стратегічне значення - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Транспортне сполучення між країнами-членами ГУАМ мають дуже важливе стратегічне значення. Про це на спільному брифінгу прем'єр-міністрів країн-членів ГУАМ заявив український прем'єр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Ми підписали протокол між нашими митними службами, який дозволить спростити митні процедури для забезпечення високої якості запровадження Зони вільної торгівлі між нашими країнами. Окремо хотів би підкреслити, що ми торкнулись питання нашої транспортної співпраці і розвитку транспортної інфраструктури. Безумовно, транспортне сполучення, транспортні коридори наших держав мають сьогодні дуже важливе стратегічне значення і тому ми домовились про те, що ми покращимо ситуацію і в цій сфері нашої співпраці. Безумовно, що формат ГУАМ є дуже важливим форматом нашої взаємодії і те , що ми вперше провели таке засідання, ще раз підкреслює зацікавленість всіх країн-учасників до поглиблення нашої співпраці", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, Зона вільної торгівлі в рамках ГУАМ може бути запущена уже в 2017 році. Про це на брифінгу після підписання документів заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Довідка УНН: Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова. В основі утворення цієї форми співпраці лежить єдність позицій країн із подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями. Організація створена в 1997 для протистояння впливу Росії в регіоні й отримала підтримку США.

Українські Національні Новини

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