Трамп сожалеет по поводу решения своего экономического советника уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп выразил во вторник сожаление по поводу решения своего главного экономического советника Гэри Кона уйти в отставку. Соответствующее заявление главы администрации распространила пресс-служба Белого дома, передает УНН.
“Он проделал отличную работу, способствуя реализации нашей повестки, помогая осуществить историческую налоговую реформу и снова раскрыть потенциал американской экономики”, — отметил президент.
Пресс-служба также опубликовала краткое заявление самого Кона — директор Национального экономического совета при Белом доме, в котором он выразил благодарность Трампу за “предоставленную возможность послужить своей стране”. “Я желаю ему и всей администрации успехов в будущем”, — отметил советник.
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Первой о том, что Кон подал в отставку, сообщила газета The New York Times, которая подчеркнула, ссылаясь на источники, что одной из причин этого решения является несогласие советника с намерением президента ввести пошлины на импорт стали и алюминия.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 1 марта, что введет пошлину в размере 25 процентов на импортную сталь и 10 процентов на импортный алюминий. По его словам, этот шаг имеет целью защитить экономику США, сообщает агентство Reuters. При этом критики указывают, что он вряд ли обеспечит дополнительные рабочие места в Соединенных Штатах, одновременно увеличивая риск торговой войны с Китаем и Евросоюзом.
Ранее власти США заявили, что планируют прибегнуть к антидемпинговых мер в отношении производителей промышленной стали, в частности, углеродных и легированных стальных прутьев (катанки) из Украины, Испании, Турции, Италии, Южной Кореи, ЮАР и Великобритании.