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Трамп жалкує з приводу рішення свого економічного радника піти у відставку

Трамп жалкує з приводу рішення свого економічного радника піти у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп висловив у вівторок жаль з приводу рішення свого головного економічного радника Гері Кона піти у відставку. Відповідну заяву глави адміністрації розповсюдила прес-служба Білого дому, передає УНН.

“Він виконав відмінну роботу, сприяючи реалізації нашого порядку, допомагаючи здійснити історичну податкову реформу і знову розкрити потенціал американської економіки”, — зазначив президент.

Прес-служба також опублікувала коротку заяву самого Кона — директора Національної економічної ради при Білому домі, в якій він висловив подяку Трампу за “надану можливість послужити своїй країні”. “Я бажаю йому і всій адміністрації успіхів у майбутньому”, — вказав радник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Директор з комунікацій Білого має намір піти у відставку - The New York Times

Першою про те, що Кон подав у відставку, повідомила газета The New York Times, яка підкреслила, посилаючись на джерела, що однією з причин цього рішення є незгода радника з наміром президента ввести мита на імпорт сталі та алюмінію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 1 березня, що запровадить мито в розмірі 25 відсотків на імпортну сталь та 10 відсотків на імпортний алюміній. За його словам, цей крок має на меті захистити економіку США, повідомляє агентство Reuters. При цьому критики вказують, що він навряд чи забезпечить додаткові робочі місця в Сполучених Штатах, водночас збільшуючи ризик торговельної війни з Китаєм та Євросоюзом.

Раніше влада США заявила, що планує вдатися до антидемпінгових заходів щодо виробників індустріальної сталі, зокрема, вуглецевих та легованих сталевих прутів (катанки) з України, Іспанії, Туреччини, Італії, Південної Кореї, ПАР та Великої Британії.

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