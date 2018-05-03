Трамп призвал следить за новостями о судьбе заключенных в КНДР американцев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду дал понять, что скоро появятся новости о судьбе трех заключенных в КНДР американцев. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter, передает УНН.
“Предыдущая администрация в течение длительного времени пыталась добиться освобождения из трудового лагеря в КНДР трех заключенных, но безуспешно. Следите за новостями!”, — написал глава Белого дома.
Ранее агентство Yonhap сообщило, что власти КНДР переместили американцев из трудового лагеря в отель недалеко от Пхеньяна.
Как сообщал УНН, КНДР накануне саммита с участием лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа выразила готовность пойти на полную денуклеаризации на условиях, которые выдвинут США.