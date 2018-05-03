Трамп закликав стежити за новинами про долю ув'язнених у КНДР американців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп у середу дав зрозуміти, що скоро з’являться новини про долю трьох ув’язнених у КНДР американців. Відповідне повідомлення він розмістив у своєму Twitter, передає УНН.
“Попередня адміністрація протягом тривалого часу намагалася домогтися звільнення з трудового табору в КНДР трьох ув’язнених, але безуспішно. Слідкуйте за новинами!”, — написав глава Білого дому.
Раніше агентство Yonhap повідомило, що влада КНДР перемістила американців з трудового табору у готель недалеко від Пхеньяна.
Як повідомляв УНН, КНДР напередодні саміту за участю лідера країни Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа висловила готовність піти на повну денуклеаризацію відповідно до умов, які висунуть США.