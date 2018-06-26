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Трамп выдвинул кандидата на пост директора Национального контртеррористического центра США

Трамп выдвинул кандидата на пост директора Национального контртеррористического центра США

Киев  •  УНН

 • 9541 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп выдвинул Джозефа Магуайра на пост нового директора Национального контртеррористического центра США (при аппарате директора нацразведки США). Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе, передает УНН.

В нем отмечается, что Магуайр сменит на этом посту сложил полномочия Николаса Расмуссена.

Магуайр в настоящее время возглавляет неправительственную организацию Special Operations Warrior Foundation, которая оказывает помощь детям американских военнослужащих, погибших во время спецопераций. Кандидатура направлена ​​на рассмотрение Сената Конгресса США, сначала она будет обсуждаться в профильном комитете, а затем будет выдвинута на голосование всей верхней палаты.

Расмуссен возглавлял Национальный контртеррористический центр с 2014 года.

Напомним, Джина Хеспел, кандидатуру которой президент США Дональд Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ, 26 апреля стала исполняющей обязанности главы этого управления.

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