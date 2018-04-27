Джина Хаспел призначена виконуючою обов'язки директора ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Джина Хеспел, кандидатуру якої президент США Дональд Трамп висунув на пост директора ЦРУ, стала в четвер виконуючою обов'язки глави цього управління. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт ЦРУ.
“Сьогодні у зв’язку з приведенням до присяги Майкла Помпео як держсекретар США заступник директора ЦРУ Джина Хеспел прийняла повноваження виконуючого обов’язки глави ЦРУ”, — наголошується в документі.
У заяві також наводяться слова Хаспел. Вона зазначає, що “чекає з нетерпінням”, коли приєднається до команди президента США Дональда Трампа, щоб займатися питаннями національної безпеки.
Нагадаємо, екс-директор ЦРУ Майк Помпео, який у четвер був затверджений на посаді держсекретаря США, приступив до виконання своїх обов’язків, повідомила офіційний представник Держдепартаменту Гізер Нойєрт на своїй сторінці в Twitter.