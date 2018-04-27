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Джина Хаспел назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ

Киев • УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Джина Хеспел, кандидатуру которой президент США Дональд Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ, стала в четверг исполняющим обязанности главы этого управления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт ЦРУ.

Джина Хаспел назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ

“Сегодня в связи с приведением к присяге Майкла Помпео как госсекретаря США заместитель директора ЦРУ Джина Хеспел приняла полномочия исполняющего обязанности главы ЦРУ”, — отмечается в документе.

В заявлении также приводятся слова Хаспел. Она отмечает, что “ждет с нетерпением”, когда присоединится к команде президента США Дональда Трампа, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности.

Напомним, экс-директор ЦРУ Майк Помпео, который в четверг был утвержден в должности госсекретаря США, приступил к исполнению своих обязанностей, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

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