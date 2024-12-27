Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине - WP

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается переложить на страны Европы оказание военной помощи Украине. Вместо этого он планирует сократить эту помощь со стороны США. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

В издании напомнили, что нынешний праздничный сезон является третьим подряд с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Обещание Трампа провести переговоры по завершению войны вызывает сомнения у многих экспертов.

Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время, он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США, как крупнейшего сторонника Украины, - уменьшится - говорится в публикации.

В The Washington Post также отметили, что Трамп до сих пор не раскрыл подробностей того, как он планирует заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров, а украинская и российская делегации не встречались с первых месяцев войны в 2022 году.

Напомним,

Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине является его главным приоритетом наряду с ситуацией на Ближнем Востоке. Он отметил необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров.