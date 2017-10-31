Трамп прокомментировал обвинения консультанта Пападопулоса

Трамп утверждал, что "мало кто знал" Джорджа Пападопулоса, члена его кампании, который признал, что дал ложные показания агентам ФБР относительно контактов с Россией. Как известно, в марте прошлого года президент характеризовал консультанта своей команды как "отличного парня", отмечает издание.

"Мало кто знал молодого волонтера низкого уровня по имени Джордж, который оказался лжецом. Проверьте демократов!" - написал Трамп в своем Twitter.

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Позицию Президента США в отношении бывшего консультанта ставит под сомнение также тот факт, что Джордж Пападопулос участвовал в заседании команды по национальной безопасности тогдашнего кандидата Дональда Трампа в марте 2016 года, которая включала только 10 человек.

Как сообщал УНН, бывший председатель избирательной кампании президента США Дональда Трампа, Пол Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс сдались федеральным властям.