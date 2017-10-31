Трамп прокоментував обвинувачення консультанта Пападопулоса
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мало хто з кампанії особисто "знав" консультанта Джорджа Пападопулоса, який визнав свою провину у наданні неправдивих свідчень представникам ФБР. Про це у Twitter написав Президент США Дональд Трамп, передає УНН.
Трамп стверджував, що "мало хто знав" Джорджа Пападопулоса, члена його кампанії, який визнав, що надав неправдиві свідчення агентам ФБР стосовно контактів з Росією. Як відомо, у березні минулого року президент характеризував консультанта своєї команди як "відмінного хлопця", зазначає видання.
"Мало хто знав молодого волонтера низького рівня на ім'я Джордж, який виявився брехуном. Перевірте Демократів!" - написав Трамп у своєму Twitter.
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Позицію Президента США щодо колишнього консультанта ставить під сумнів також той факт, що Джордж Пападопулос брав участь у засіданні команди з національної безпеки тодішнього кандидата Дональда Трампа у березні 2016 року, що включала лише 10 осіб.
Як повідомляв УНН, колишній голова виборчої кампанії президента США Дональда Трампа, Пол Манафорт та його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс здалися федеральній владі.