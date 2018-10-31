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Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

Киев  •  УНН

 • 10070 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп продлил в среду действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В указе американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области. “После пристальной оценки доклада, направленного в Конгресс США информационным управлением министерства энергетики <...>, и других соответствующих факторов, в том числе экономических условий в мире и увеличения добычи топлива некоторыми странами, а также мирового уровня незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличия стратегических резервов, я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями”, — отметил глава американской администрации.

Трамп пообещал “внимательно следить за ситуацией”.

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Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступят в силу 5 ноября, они коснутся энергетической отрасли Ирана, а также соглашения, касающиеся нефти и транзакции с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).

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