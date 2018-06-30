Трамп пообещал защитить журналистов в США после атаки на Capital Gazette

Президент отметил, что у него “нет слов для семей погибших, чтобы выразить нашу печаль за вашу потерю”. “Это нападение потрясло сознание нашего народа и наполнило наши сердца скорбью”, — сказал американский лидер. “Правительство не успокоится, пока мы не сделаем все, что в наших силах, чтобы уменьшить насильственные преступления и защитить невинные жизни”, — подчеркнул Трамп.

В редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис в штате Мэриленд 28 июня произошла стрельба. Тогда 38-летний житель штата Джаррод Рамос, вооруженный дробовиком и дымовыми шашками, убил пятерых сотрудников издания и ранил еще нескольких человек. По информации телеканала CNN, погибли ответственная за спецпубликации Венди Уинтерс, ассистент по продажам Ребекка Смит, редактор Джеральд Фишман, редактор-ассистент Роберт Хайаасен и журналист Джон Макнамара. По словам полицейских, нападавший действовал целенаправленно, это было “нечто вроде вендетты”.

По данным полиции, мужчина законно приобрел дробовик год назад и тщательно спланировал нападение, передает CBS. Рамос был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.