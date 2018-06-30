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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 78016 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119199 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139142 просмотра

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Трамп пообещал защитить журналистов в США после атаки на Capital Gazette

Трамп пообещал защитить журналистов в США после атаки на Capital Gazette

Киев  •  УНН

 • 13315 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские журналисты, как и все граждане страны, должны “быть свободны от страха подвергнуться жестоким нападениям, выполняя свою работу”. Об этом он заявил на выступлении в Белом доме, сообщает The Independent, передает УНН.

Президент отметил, что у него “нет слов для семей погибших, чтобы выразить нашу печаль за вашу потерю”. “Это нападение потрясло сознание нашего народа и наполнило наши сердца скорбью”, — сказал американский лидер. “Правительство не успокоится, пока мы не сделаем все, что в наших силах, чтобы уменьшить насильственные преступления и защитить невинные жизни”, — подчеркнул Трамп.

В редакции издания Capital Gazette в городе Аннаполис в штате Мэриленд 28 июня произошла стрельба. Тогда 38-летний житель штата Джаррод Рамос, вооруженный дробовиком и дымовыми шашками, убил пятерых сотрудников издания и ранил еще нескольких человек. По информации телеканала CNN, погибли ответственная за спецпубликации Венди Уинтерс, ассистент по продажам Ребекка Смит, редактор Джеральд Фишман, редактор-ассистент Роберт Хайаасен и журналист Джон Макнамара. По словам полицейских, нападавший действовал целенаправленно, это было “нечто вроде вендетты”.

По данным полиции, мужчина законно приобрел дробовик год назад и тщательно спланировал нападение, передает CBS. Рамос был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве первой степени.

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