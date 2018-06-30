Трамп пообіцяв захистити журналістів у США після атаки на Capital Gazette
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські журналісти, як і всі громадяни країни, повинні “бути вільні від страху піддатися жорстоким нападам, виконуючи свою роботу”. Про це він заявив на виступі в Білому домі, повідомляє The Independent, передає УНН.
Президент зазначив, що у нього “немає слів для сімей загиблих, щоб висловити нашу печаль за вашу втрату”. “Цей напад вразив свідомість нашого народу і наповнило наші серця скорботою”, — сказав американський лідер. “Уряд не заспокоїться, поки ми не зробимо все, що в наших силах, щоб зменшити насильницькі злочини і захистити невинні життя”, — підкреслив Трамп.
У редакції видання Capital Gazette в місті Аннаполіс в штаті Меріленд 28 червня сталася стрілянина. Тоді 38-річний житель штату Джаррод Рамос, озброєний дробовиком і димовими шашками, убив п’ятьох співробітників видання і поранив ще кількох людей. За інформацією телеканалу CNN, загинули відповідальна за спецпублікаціі Венді Вінтерс, асистент з продажу Ребекка Сміт, редактор Джеральд Фішман, редактор-асистент Роберт Хайаасен і журналіст Джон Макнамара. За словами поліцейських, нападник діяв цілеспрямовано, це було “щось на кшталт вендети”.
За даними поліції, чоловік законно придбав дробовик рік тому і ретельно спланував напад, передає CBS. Рамос був затриманий, йому пред’явили звинувачення у вбивстві першого ступеня.