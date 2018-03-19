Трамп планирует ввести высшую меру наказания для наркоторговцев

“Министерство юстиции будет добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев, когда это будет соответствовать нынешнему законодательству”, — сообщил журналистам директор Совета Белого дома по вопросам внутренней политики Эндрю Бремберг. Согласно черновой версии плана, который ранее попал в распоряжение издания Politico, такое же наказание будет предусмотрено в некоторых случаях и для наркодилеров. Как отмечается, Трамп объявит об этом в понедельник во время выступления в штате Нью-Гемпшир, который занимает третье место в США по уровню смертности от передозировок опиоидами.

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Следует отметить, что опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берёт свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии для решения ситуации до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принимать срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Дональд Трамп в прошлом году распорядился создать президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября 2017 присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке. Трамп тогда заявил, что “в прошлом году из-за передозировки умерли по меньшей мере 64 тыс. американцев”, и отметил, что от передозировок погибает больше людей, “чем в результате инцидентов с применением огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых”.