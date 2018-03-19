Трамп планує запровадити вищу міру покарання для наркоторговців

ukru
Ексклюзив
14:20 • 117701 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 115574 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 232538 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 171430 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 255603 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 190116 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 223462 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 233015 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243851 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135204 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
64 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 178548 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 128964 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 117544 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 94156 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 78083 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 59193 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 117732 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 232571 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 255628 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 253597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 51864 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 49095 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 78083 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 117544 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 128964 перегляди
Актуальне
Трамп планує запровадити вищу міру покарання для наркоторговців

Трамп планує запровадити вищу міру покарання для наркоторговців

Київ • УНН

 • 11291 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп сьогодні має намір представити новий план боротьби із так званою опіоїдною кризою в Сполучених Штатах, відповідно до якого в тому числі буде розглядатися вища міра покарання для наркоторговців. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Politico.

“Міністерство юстиції буде домагатися вищої міри покарання для наркоторговців, коли це буде відповідати нинішньому законодавству”, — повідомив журналістам директор Ради Білого дому з питань внутрішньої політики Ендрю Бремберг. Згідно чорновій версії плану, який раніше потрапив у розпорядження видання, таке ж покарання буде передбачено в деяких випадках і для наркодилерів. Як зазначається, Трамп оголосить про це в понеділок під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, який займає третє місце в США за рівнем смертності від передозувань опіоїдами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Нью-Йорка добивається компенсації у 500 млн доларів від фармацевтичних компаній

Слід зазначити, що опіоїдний криза, яку фахівці вважають однією з найважливіших проблем у сфері охорони здоров’я США, бере свій початок в 1990-х роках, проте єдиної стратегії для вирішення ситуації досі не вироблена. Згідно з оцінками медичного видання STAT, якщо не вживати термінових заходів, то від передозування опіоїдів у США протягом наступних 10 років можуть померти близько 500 тис. осіб. Приблизно стільки ж американців померли від вірусу імунодефіциту людини з 1980 року по теперішній час.

Дональд Трамп у минулому році розпорядився створити президентську комісію США по боротьбі з опіоїдною кризою в країні і 26 жовтня 2017 присвоїв опіоїдних кризи статус надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, що передбачає прийняття комплексу заходів для надання допомоги наркозалежним та боротьбу з розповсюдженням наркотиків цієї групи на чорному ринку. Трамп тоді заявив, що “в минулому році через передозувань померли щонайменше 64 тис. американців”, і зазначив, що від передозувань гине більше людей, “ніж в результаті інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї і ДТП разом узятих”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$270.09
Brent
$73.18
Bitcoin
$86,583.00
S&P 500
$5,717.35
Газ TTF
$40.98
Золото
$3,051.31
Ethereum
$2,015.79