Трамп планує запровадити вищу міру покарання для наркоторговців

“Міністерство юстиції буде домагатися вищої міри покарання для наркоторговців, коли це буде відповідати нинішньому законодавству”, — повідомив журналістам директор Ради Білого дому з питань внутрішньої політики Ендрю Бремберг. Згідно чорновій версії плану, який раніше потрапив у розпорядження видання, таке ж покарання буде передбачено в деяких випадках і для наркодилерів. Як зазначається, Трамп оголосить про це в понеділок під час виступу в штаті Нью-Гемпшир, який займає третє місце в США за рівнем смертності від передозувань опіоїдами.

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Слід зазначити, що опіоїдний криза, яку фахівці вважають однією з найважливіших проблем у сфері охорони здоров’я США, бере свій початок в 1990-х роках, проте єдиної стратегії для вирішення ситуації досі не вироблена. Згідно з оцінками медичного видання STAT, якщо не вживати термінових заходів, то від передозування опіоїдів у США протягом наступних 10 років можуть померти близько 500 тис. осіб. Приблизно стільки ж американців померли від вірусу імунодефіциту людини з 1980 року по теперішній час.

Дональд Трамп у минулому році розпорядився створити президентську комісію США по боротьбі з опіоїдною кризою в країні і 26 жовтня 2017 присвоїв опіоїдних кризи статус надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, що передбачає прийняття комплексу заходів для надання допомоги наркозалежним та боротьбу з розповсюдженням наркотиків цієї групи на чорному ринку. Трамп тоді заявив, що “в минулому році через передозувань померли щонайменше 64 тис. американців”, і зазначив, що від передозувань гине більше людей, “ніж в результаті інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї і ДТП разом узятих”.