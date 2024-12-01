Трамп планує призначити Кеша Пателя новим директором ФБР

ukenru
Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 88008 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 112810 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 119857 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 122971 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 118948 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 109169 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 124556 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132048 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131896 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133166 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Участники международного транспортного форума посетили Киевщину: Кравченко показал последствия российской агрессии

Участники международного транспортного форума посетили Киевщину: Кравченко показал последствия российской агрессии

 • 27133 просмотра
Воздушная тревога: взрывы прогремели в двух областях Украины

Воздушная тревога: взрывы прогремели в двух областях Украины

 • 22669 просмотра
В славянской общине закрывают школы и отменяют публичные мероприятия-распоряжение МВА

В славянской общине закрывают школы и отменяют публичные мероприятия-распоряжение МВА

 • 22922 просмотра
В результате очередного российского удара дроном в Херсоне погибли два человека

В результате очередного российского удара дроном в Херсоне погибли два человека

 • 21909 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 31357 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 112914 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 112035 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 127107 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 138604 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 159381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 18285 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 31357 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 66679 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 80537 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 79324 просмотра
Актуальное
Трамп планує призначити Кеша Пателя новим директором ФБР

Трамп планує призначити Кеша Пателя новим директором ФБР

Киев  •  УНН

 • 1643 просмотра

Read in English

Дональд Трамп намерен назначить кэша Пателя новым директором ФБР после своей инаугурации. Патель будет работать под руководством Пэм Бонди, которую планируют сделать генеральным прокурором.

Трамп заявил, что планирует назначить кэша Пателя новым директором Федерального бюро расследований. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Действующий директор ФБР Кристофер Рэй, занимающий этот пост с 2017 года, должен покинуть свой пост досрочно, поскольку его срок истекает через три года.

Известный своей юридической карьерой и следственной деятельностью кэш Патель давно поддерживает инициативы Трампа. В случае назначения он будет работать под руководством Пэм Бонди, которую Трамп планирует сделать генеральным прокурором.

Трамп подчеркнул, что целью нового руководства ФБР будет возвращение "верности, храбрости и честности" в деятельность бюро.

Официальное назначение будет зависеть от процесса утверждения после его инаугурации.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 26716 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира