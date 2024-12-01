Трамп планує призначити Кеша Пателя новим директором ФБР
Киев • УНН
Дональд Трамп намерен назначить кэша Пателя новым директором ФБР после своей инаугурации. Патель будет работать под руководством Пэм Бонди, которую планируют сделать генеральным прокурором.
Трамп заявил, что планирует назначить кэша Пателя новым директором Федерального бюро расследований. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Действующий директор ФБР Кристофер Рэй, занимающий этот пост с 2017 года, должен покинуть свой пост досрочно, поскольку его срок истекает через три года.
Известный своей юридической карьерой и следственной деятельностью кэш Патель давно поддерживает инициативы Трампа. В случае назначения он будет работать под руководством Пэм Бонди, которую Трамп планирует сделать генеральным прокурором.
Трамп подчеркнул, что целью нового руководства ФБР будет возвращение "верности, храбрости и честности" в деятельность бюро.
Официальное назначение будет зависеть от процесса утверждения после его инаугурации.
Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 26716 просмотров