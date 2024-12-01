Трамп планує призначити Кеша Пателя новим директором ФБР

Трамп заявил, что планирует назначить кэша Пателя новым директором Федерального бюро расследований. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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Действующий директор ФБР Кристофер Рэй, занимающий этот пост с 2017 года, должен покинуть свой пост досрочно, поскольку его срок истекает через три года.

Известный своей юридической карьерой и следственной деятельностью кэш Патель давно поддерживает инициативы Трампа. В случае назначения он будет работать под руководством Пэм Бонди, которую Трамп планирует сделать генеральным прокурором.

Трамп подчеркнул, что целью нового руководства ФБР будет возвращение "верности, храбрости и честности" в деятельность бюро.

Официальное назначение будет зависеть от процесса утверждения после его инаугурации.

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