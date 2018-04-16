Трамп хочет ознакомиться с документами Коэна раньше ФБР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп запросил у федерального судьи разрешение ознакомиться с файлами, которые были изъяты у его адвоката Майкла Коена, раньше ФБР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
Дональд Трамп аргументирует свою просьбу адвокатской тайной и тем фактом, что именно он должен решать, какие документы можно показывать детективам, а какие нет.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал "позором" обыск, который ФБР провело в офисе его адвоката Майкла Коэна.