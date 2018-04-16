Трамп хочет ознакомиться с документами Коэна раньше ФБР

Дональд Трамп аргументирует свою просьбу адвокатской тайной и тем фактом, что именно он должен решать, какие документы можно показывать детективам, а какие нет.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп назвал "позором" обыск, который ФБР провело в офисе его адвоката Майкла Коэна.