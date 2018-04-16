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Трамп хоче ознайомитися з документами Коена раніше ФБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп запросив у федерального суді дозвіл ознайомитися з файлами, які були вилучені у його адвоката Майкла Кооена, раніше ніж ФБР. Про це повідомляє УНН з посиланнім на CNBC.

Дональд Трамп аргументує своє прохання адвокатською таємницею і тим фактом, що саме він має вирішувати, які документи можно показувати детективам, а які ні.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп назвав “ганьбою” обшук, який ФБР провело в офісі його адвоката Майкла Коена.

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