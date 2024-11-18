Трамп избрал критика Big Tech главой Федеральной комиссии по связи
Киев • УНН
Дональд Трамп номинировал Брендана Карра на должность председателя Федеральной комиссии по связи. Карр известен своей критикой технологических гигантов.
Избранный президент США Дональд Трамп номинировал критика крупных технологических компаний (Big Tech) Брендана Карра на должность председателя Федеральной комиссии по связи (FCC), пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Трамп объявил о своем последнем назначении на высоком уровне в заявлении в воскресенье, назвав Карра, наиболее уважаемого комиссара от республиканцев в Федеральной комиссии по связи, «борцом за свободу слова», который «положит конец регулятивному натиску, который парализует создателей рабочих мест и новаторов Америки».
Как указывает издание, Карр написал главу в Project 2025, противоречивом манифесте Heritage Foundation о радикальных консервативных планах действий для Трампа, если он вернется в Белый дом. Он предложил ограничить правовую защиту интернет-издателей, закрепленную в разделе 230 Закона о приличиях в коммуникациях, который защищает онлайн-платформы от юридической ответственности за контент, размещенный их пользователями.
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