Трагический пожар на Днепропетровщине: погибла четырехлетняя девочка
Киев • УНН
В поселке Широкое Криворожского района загорелся двухэтажный жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 4-летней девочки.
В Днепропетровской области во время пожара погибла четырехлетняя девочка, передает УНН.
По данным спасателей, трагедия произошла в поселке Широкое Криворожского района, там загорелся двухэтажный жилой дом.
Во время ликвидации спасатели нашли тело девочки 2020 года рождения.
Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.
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