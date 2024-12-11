Трагический пожар на Днепропетровщине: погибла четырехлетняя девочка

В Днепропетровской области во время пожара погибла четырехлетняя девочка, передает УНН.

По данным спасателей, трагедия произошла в поселке Широкое Криворожского района, там загорелся двухэтажный жилой дом.

Во время ликвидации спасатели нашли тело девочки 2020 года рождения.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.

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