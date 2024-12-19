Трагические последствия обстрела рф Купянщины: количество жертв растет

Количество погибших в результате сегодняшних ударов российских войск по Купянскому району Харьковской области увеличилось до двух, сообщил в четверг глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Количество погибших увеличилось до двух. От ударов россиян погиб гражданский мужчина - написал Синегубов.

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Сообщалось, что российские оккупанты сегодня, 19 декабря, нанесли удары по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погибла женщина. Еще трое человек получили ранения.