Традиционная борьба подушками прошла в Канаде

В парках и других общественных местах крупнейших городов Канады собрались сотни людей разного возраста, вооруженных подушками. Некоторые люди были одеты в пижамы, в то время как другие встречали бой с масками и защитными очками.

Публикация от Andy Pham (@ andypham7) Апр января 2017 в 9:23 PDT

Кроме Канады, массовые поединки подушками проводили в 40 городах мира.

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Публикация от Moulay Mehdi Alaoui (@ m.mehdialaoui) Апр января 2017 в 9:37 PDT

Отметим, День борьбы подушками был впервые отмечен восемь лет назад. С тех пор праздник стал глобальным. Идея дня - с помощью игры в бой подушками способствовать нахождению людей на открытом воздухе с целью сближения общественности.

В некоторых городах люди собирали, среди прочего, подушки и постельные принадлежности, чтобы пожертвовать бездомным.

Публикация от makjoluca $ (@jonathan_makala) Апр февраля 2017 в 12:46 PDT

Публикация от World Nomad (@ worldnomad_cr7) Апр января 2017 в 8:59 PDT