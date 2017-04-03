Традиционная борьба подушками прошла в Канаде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76327 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110884 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169074 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124276 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121525 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115086 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106018 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Традиционная борьба подушками прошла в Канаде

Традиционная борьба подушками прошла в Канаде

Киев  •  УНН

 • 11564 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Канаде отметили Международный день борьбы с подушками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

В парках и других общественных местах крупнейших городов Канады собрались сотни людей разного возраста, вооруженных подушками. Некоторые люди были одеты в пижамы, в то время как другие встречали бой с масками и защитными очками.

 

Публикация от Andy Pham (@ andypham7)

Кроме Канады, массовые поединки подушками проводили в 40 городах мира.

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Публикация от Moulay Mehdi Alaoui (@ m.mehdialaoui)

Отметим, День борьбы подушками был впервые отмечен восемь лет назад. С тех пор праздник стал глобальным. Идея дня - с помощью игры в бой подушками способствовать нахождению людей на открытом воздухе с целью сближения общественности.

В некоторых городах люди собирали, среди прочего, подушки и постельные принадлежности, чтобы пожертвовать бездомным.

 

Публикация от makjoluca $ (@jonathan_makala)

 

Публикация от World Nomad (@ worldnomad_cr7)

 

Публикация от @ xiximo.s

Украинские Национальные Новости

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