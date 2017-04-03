Традиционная борьба подушками прошла в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Канаде отметили Международный день борьбы с подушками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.
В парках и других общественных местах крупнейших городов Канады собрались сотни людей разного возраста, вооруженных подушками. Некоторые люди были одеты в пижамы, в то время как другие встречали бой с масками и защитными очками.
Кроме Канады, массовые поединки подушками проводили в 40 городах мира.
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Отметим, День борьбы подушками был впервые отмечен восемь лет назад. С тех пор праздник стал глобальным. Идея дня - с помощью игры в бой подушками способствовать нахождению людей на открытом воздухе с целью сближения общественности.
В некоторых городах люди собирали, среди прочего, подушки и постельные принадлежности, чтобы пожертвовать бездомным.