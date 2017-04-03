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Традиційна боротьба подушками пройшла у Канаді

Традиційна боротьба подушками пройшла у Канаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Канаді відзначили Міжнародний день боротьби з подушками. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.

У парках та інших громадських місцях найбільших міст Канади зібралися сотні людей різного віку, озброєних подушками. Деякі люди були одягнені у піжами, в той час як інші зустрічали бій з масками і захисними окулярами.

Окрім Канади, масові поєдинки подушками проводили у 40 містах світу.

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Зазначимо, День боротьби подушками був вперше відзначений вісім років тому. З тих пір свято стало глобальним. Ідея дня - за допомогою гри у бій подушками сприяти знаходженню людей на відкритому повітрі з метою зближення громадськості.

У деяких містах люди збирали, серед іншого, подушки і постільні приналежності, щоб пожертвувати безхатченкам.

 

Публикация от @xiximo.s

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