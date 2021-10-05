"Торговые войны: искусство защиты". В Киеве обсудили возможности и угрозы в международной торговле

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"Повсюду идет дискуссия, везде нет консенсуса. И не так, что есть два лагеря, сейчас это целый хор разных точек зрения. Это мы увидели еще на саммите продовольственных систем. Есть целая дискуссия, что нам важнее: климат, малый фермер или преодоления голода. Мы можем конечно, как предлагает Европейский союз, не использовать удобрения, все будет органично, фермерам давать кучу денег. Но вопрос в том, что и сейчас миллиард человек в мире голодает и тех людей нужно как-то накормить. А ЕС является мощным экспортером сельскохозяйственной продукции, так же как и Украина, как и США", - отметил заместитель Министра экономики Украины, Торговый Представитель Украины Тарас Качка.

Участники дискуссии среди прочего обсудили пути сотрудничества Украины с Европейским союзом.

"Европейский союз - это не монолитный игрок, это легион из разных интересов, который пытается балансировать между стремлением оставлять весь мир открытым для экспорта и одновременно защищать свои национальные, экономические и региональные интересы. Об этом нужно помнить и нам нужно работать с середины Европейского союза", - сказал директор Брюссельского офиса UBTA Назар Бобицкий.

Председатель правления союза Global 100RE Ukraine, президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский подчеркнул важность энергонезависимости Украины.

"За 30 лет нашей Независимости, по открытым базам данных, по скромным подсчетам мы заплатили за импорт энергетических ресурсов для украинской экономики более 300 млрд долларов. А если взять и те источники, которые мы не нашли, но которые можно было как-то интегрировать, по нашим оценкам, это более 400 млрд долларов. Это означает, что фактически три ВВП Украины мы отдали нашим внешним аля-партнерам", - прокомментировал он.

Домбровский считает, что если бы Украина была энергонезависимой, 15 млрд долл. в среднем ежегодно оставалось бы в экономике нашей страны.