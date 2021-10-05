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“Торгові війни: мистецтво захисту”. У Києві обговорили можливості та загрози в міжнародній торгівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Києві під час конференції “Торгові війни: мистецтво захисту” обговорили можливості та загрози для України в міжнародній торгівлі, необхідні засоби захисту національного виробника, торгові війни та їх вплив на українську економіку, а також просування українського виробника на зовнішніх ринках. Участь взяли представники влади, власники й топ-менеджери великих українських і міжнародних компаній та міжнародних і профільних асоціацій, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Всюди йде дискусія, всюди немає консенсусу. І не так, що є два табори, зараз це цілий хор різних точок зору. Це ми побачили ще на саміті продовольчих систем. Є ціла дискусія, що нам важливіше: клімат, малий фермер чи подолання голоду. Ми можемо звичайно, як пропонує Європейський союз, не використовувати добрива, все буде органічно, фермерам давати купу грошей. Але питання в тому, що і зараз мільярд людей у світі голодує і тих людей потрібно якось нагодувати. А ЄС є потужним експортером сільськогосподарської продукції, так само як і Україна, як і США”, — зауважив заступник Міністра економіки України, Торговий Представник України Тарас Качка.

Учасники дискусії серед іншого обговорили шляхи співпраці України з Європейським союзом.

“Європейський союз — це не монолітний гравець, це легіон із різних інтересів, який намагається балансувати між прагненням залишати весь світ відкритим для експорту і водночас захищати свої національні, економічні та регіональні інтереси. Про це потрібно пам’ятати і нам потрібно працювати з середини Європейського союзу”, — сказав директор Брюсельського офісу UBTA Назар Бобицький.

Голова правління спілки Global 100RE Ukraine, президент ПрАТ “МХП Еко Енерджи” Олександр Домбровський акцентував на важливості енергонезалежності України.

“За 30 років нашої Незалежності, по відкритих базам даних, за скромними підрахунками ми заплатили за імпорт енергетичних ресурсів для української економіки понад 300 млрд доларів. А якщо взяти й ті джерела, які ми не знайшли, але які можна було якось інтегрувати, за нашими оцінками, це понад 400 млрд доларів. Це означає, що фактично три ВВП України ми віддали нашим зовнішнім аля-партнерам”, — прокоментував він.

Домбровський вважає, що якби Україна була енергетичнонезалежною, 15 млрд дол. в середньому щороку залишалось би в економіці нашої країни.

Українські Національні Новини

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