Торговля между Украиной и Данией за I квартал выросла почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Торговля товарами и услугами между Украиной и Данией за три месяца 2018 года выросла на 19,7%. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.
"Торговля товарами и услугами между Украиной и Данией за три месяца 2018 года составила 122,9 млн долларов, а это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Напомним, за четыре месяца 2018 года объем двусторонней торговли между Украиной и Азербайджаном составил 268,24 млн долларов, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, в I квартале 2018 года товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился втрое.