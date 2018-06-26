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Торговля между Украиной и Данией за I квартал выросла почти на 20%

Торговля между Украиной и Данией за I квартал выросла почти на 20%

Киев  •  УНН

 • 15208 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Торговля товарами и услугами между Украиной и Данией за три месяца 2018 года выросла на 19,7%. Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает УНН.

"Торговля товарами и услугами между Украиной и Данией за три месяца 2018 года составила 122,9 млн долларов, а это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним, за четыре месяца 2018 года объем двусторонней торговли между Украиной и Азербайджаном составил 268,24 млн долларов, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, в I квартале 2018 года товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился втрое.

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