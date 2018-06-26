Торгівля між Україною та Данією за І квартал зросла майже на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Торгівля товарами та послугами між Україною та Данією за три місяці 2018 року зросла на 19,7%. Про це повідомили у Мінекономрозвитку, передає УНН.
“Торгівля товарами та послугами між Україною та Данією за три місяці 2018 року склала 122,9 млн доларів, а це на 19,7% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, — йдеться у повідомлення.
Нагадаємо, за чотири місяці 2018 року обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Азербайджаном склав 268,24 млн доларів, що на 41% більше,порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Раніше повідомлялось, у І кварталі 2018 року товарообіг між Україною та Афганістаном збільшився утричі.