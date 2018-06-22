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Торговля между Украиной и Азербайджаном выросла на 41%

Торговля между Украиной и Азербайджаном выросла на 41%

Киев  •  УНН

 • 10840 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. За четыре месяца 2018 года объем двусторонней торговли между Украиной и Азербайджаном составил 268,24 млн долларов, что на 41% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, передает УНН.

“За 2017 год объем двусторонней торговли между Украиной и Азербайджаном увеличился в 2,7 раза и составил 772,1 млн долларов. А за четыре месяца 2018 года уже 268,24 млн долларов. То есть вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.

Напомним, в I квартале текущего года объем торговли товарами и услугами между Украиной и Молдовой увеличился на 66,4% до 231,6 млн долл.

Ранее также сообщалось, что в I квартале 2018 года товарооборот между Украиной и Афганистаном увеличился втрое.

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