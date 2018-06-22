Торгівля між Україною та Азербайджаном зросла на 41%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. За чотири місяці 2018 року обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Азербайджаном склав 268,24 млн доларів, що на 41% більше,порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у повідомлені Мінекономрозвитку, передає УНН.
“За 2017 рік обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Азербайджаном збільшився у 2,7 рази і склав 772,1 млн доларів. А за чотири місяці 2018 року уже 268,24 млн доларів. Тобто зріс на 41% порівняно з аналогічним періодом минулого року”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у І кварталі поточного року обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Молдовою збільшився на 66,4% до 231,6 млн дол.
Раніше також повідомлялось, що у І кварталі 2018 року товарообіг між Україною та Афганістаном збільшився утричі.