Топливный беспредел: как ОККО и Куюн зачищают рынок от конкурентов и готовят новое повышение цен на бензин

Пока президент Владимир Зеленский ведет борьбу с олигархами и агентами Кремля на наших глазах разворачивается очередная топливная афера. Из-за картельного сговора ОККО, WOG и SOCAR цены на 95-й бензин уже взлетели выше тридцати гривен. И если бы государство не вмешалось, украинских автомобилистов ждали бы новые ценовые скачки. Об этом идет речь в журналистском расследовании “Особливий погляд”.

Что происходит?

С начала года цена на бензин выросла на 4 гривны. Частично рост цен на нефтепродукты можно оправдать конъюнктурой на мировых рынках — нефть дорожает и с этим приходится считаться.

В то время, как большая часть участников рынка — сети Marshal, Motto, SUN OIL, Авантаж 7, Luxwen, Укрнафта продают 95-й в среднем за 28 гривен за литр — 3 сети АЗС, так называемый премуим-сегмент, ОККО, WOG и SOCAR держат цену в 31.99 за литр 95-го, что выше средней по рынку на более 2,5 гривны. С каждого литра горючего они имеют до 11 гривен чистой прибыли и более того пытаются диктовать такую наценку всем другим станциям АЗС, указывают эксперты.

“У них разные источники поставок, у них разная плата, разная логистика и такого не должно быть, но мы такое наблюдаем. Антимонопольный комитет постоянно обращает на это внимание ... 16-й, 17-й, 19-й или 18-й также были штрафы. По меньшей мере 3 раза только с 15 года Антомонопольний комитет уже накладывал штрафы. Около пяти раз Антимонопольный комитет давал рекомендации. Штрафы налагаются в основном на лидеров рынка — это компании SOCAR, это компании WOG, это компании ОККО, работающих под брендом. Это такие 3 ценовые лидера”, — рассказывает бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

В юридических кругах такую синхронность повышения цен называют картельным сговором, указывает Агия Загребельского.

“Для чего компании входят в картельный сговор? ... Если компании начинают конкурировать между собой по цене, то соответственно уменьшается маржинальность. Всегда участникам рынка гораздо выгоднее договориться между собой об определенной цене, которую они держат и тогда их маржинальность она остается достаточно высокой и необходимый объем они между собой делят и все равно продают”, — объясняет Загребельская.

Какая ситуация на рынке?

На сегодня в Украине работают более 7500 АЗС. Рынок — сверхконкурентный. Для потребителя — это плюс. Потому что каждый автомобилист может выбирать — или приемлемую цену, или современный сервис.

Но отдельные кампании такое положение вещей не устраивает и если ты не можешь конкурировать по соотношению цена-качество — начинаются подковерные игры.

На днях возле АЗС сетей появились билборды с довольно скандальными надписями.

Всего 400 бордов по всей Украине. Их заказала Нефтегазовая ассоциация Украины. Якобы — это часть кампании по борьбе с нелегальным рынком топлива в Украине.

Однако участники рынка и эксперты называют это медиа атакой на конкурентов, которые предлагают водителям более демократичные цены, чем так называемые “лидеры рынка”.

Кроме бордов — за последнее время на телевидении, в интернет-СМИ и соцсетях были опубликованы десятки якобы обличительных материалов о работе отдельных сетей АЗС.

По оценкам профильных экспертов, стоимость такой кампании исчисляется в миллионах гривен.

“По самым такими простыми подсчетам, эта программа с бордов где 7,5-8 миллионов гривен стоит. Как вы думаете, неприбыльная организация, а ассоциация — это неприбыльная организация — имеет такие деньги? Или не имеет? А если она такие деньги и платит, то где она их взяла? И кто, собственно говоря, был спонсором этой всей истории? Финансовым спонсором, имеется в виду”, — говорит экс-глава ассоциации участников рынка “Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины” (сейчас “Нефтегазовая ассоциация Украины”, НАУ) Леонид Косянчук.

Те компании, которые сегодня входят в НАУ и платят за эту информационную кампанию попросту хотят на каждом литре вместо рыночных 3,5 грн 7-11 грн с каждого литра проданного топлива.

“Стоимость ДТ (дизельного топлива) в по сети ОККО достигла 31,99 грн, а цена в них на мелкий опт дизельного топлива составляет 21,75 грн. Разница — 10,24 грн и это при том, что на мелком опте так же есть заработок. И так понятно, что минимум 11 грн прибыли — это не что иное как ограбление автомобилистов”, — отмечает Сергей Иванов, блогер и журналист.

Кто стоит за НАУ?

Нефтегазовую ассоциацию Украины возглавляет Неля Привалова. Сама Ассоциация официально является якобы неприбыльной и независимой организация. Но так выглядит только на бумаге. Инициатор создания НАУ и один из руководителей — Юрий Кучабский, вице-президент по коммерческим вопросам концерна “Галнафтогаз Украина”. Этому концерну принадлежит сеть АЗС ОККО.

“Нефтегазовая ассоциация — это была ассоциация, которая была создана по инициативе одного из премиальных брендов. И она на себя принимает уже функции и налоговой инспекции, и правоохранительной, и какие угодно. Это карманная ассоциация премиальных брендов. Она создана для борьбы со средним и низким сегментом рынка”, — рассказывает бывший глава ассоциации Леонид Косянчук.

По данным экспертов и СМИ, ассоциация выполняет следующие задачи для своих бенефициаров:



во-первых, оправдывать в медиа заоблачные цены на заправках ОККО.



во-вторых, писать жалобы и натравливать проверяющие органы на конкурирующие сети — любимый прием Ассоциации — обвинение в уклонении от уплаты налогов и/или продажи бодяги вместо чистого топлива;



в-третьих, лоббировать в Офисе президента и Кабмине выгодные ОККО законопроекты и гарантировать защиту.



“Весь мировой опыт, мировая практика в антимонопольной сфере говорит о том, что именно такие профессиональные ассоциации они обычно и выступают той площадкой для заговоров ... АМКУ приходил с проверкой в нефтегазову ассоциации, но к сожалению со стороны работников ассоциации в том числе руководителя совершались препятствия АМКУ в ее проведении, в том числе сотрудникам АМКУ не было предоставлено доступа к персональным компьютерам, не было предоставлено доступа к телефонам, не было предоставлено доступа к перепискам и так далее”, — рассказывает бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Главный “эксперт”, который обслуживает все информационные кампании топливного картеля — директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн. В его “объективности” уже никто из участников рынка не сомневается.

“Это проявления недобросовестной конкуренции, которая замаскирована под борьбу с нелегальным рынком ... они борются с теми компаниями, которые держат более умеренные цены. Как с ними бороться по-другому? Как сделать так, чтобы часть потребителей от них перешло к ним? От тех к другим? Надо опорочить их репутацию”, — говорит Леонид Косянчук.

Яркий пример того, как Куюн отрабатывает деньги своих благодетелей — это история с псевдоисследованием качества топлива на АЗС сети БРСМ, Motto и SUN OIL. Куюн с рядом таких же как он “экспертов” якобы взял пробы топлива на заправках и проанализировал чеки. И теперь Куюн утверждает, что компанию продают “бодягу” и занимаются незаконной обналичкой денег.

Впрочем, каких-то реальных фактов и подтверждений Куюн не приводит и привести не сможет.

При этом, как отмечает глава Союза потребителей Украины Олег Цильвик, Сергей Куюн и его компания почему-то решили исследовать только 92-й бензин. Но при этом обвинили БРСМ — что все топливо на заправках не соответствует стандартам. Наружу — манипуляция с целью очернить конкурентов.

“Когда на камеру видят, кто отбирает, как отбирают, как пломбируют, как составляются протоколы. То это объективно. Вы не можете подменить, потому что лаборатория это пломбу потом считывает и вносит в свой акт. Когда отобрано непонятно как, непонятно кем, непонятным способом и в непонятное время, а потом лаборатория выписывает вам протоколы, доверия к таким протоколам нет” — говорит Олег Цильвик.

По данным журналистов-расследователей, Куюн давно имеет конфликт интересов с “Укрнафтой”. Он и его ассистенты традиционно обслуживали конкурентов “Укрнафты” на розничном рынке. Речь идет о WOG и ОККО.

Эту информацию подтверждают данные о доходах Куюна. Так, в сеть попали финансовые документы по поступлениям средств на счет консалтинговой компании “А-95” (директор Сергей Куюн):



2019-го на счета компании поступило 4,2 миллиона гривен, из которых 1,4 миллиона — от АО “Концерн Галнафтогаз” (сеть ОККО);



в 2020 общая сумма поступлений — 4,6 млн грн, от АО “Концерн Галнафтогаз” — почти 1,30 млн гривен.



еще один большой донор — Нефтегазовая ассоциация Украины, которая платит по меньшей мере 400 000 гривен ежемесячно на счет ЧП Куюн.



“Недавно в СМИ было видно, что Сергей Куюн, его консалтинговая группа А-95, также ФОПы — он и его брат, получают около 10 млн гривен от группы компаний ОККО. Я думаю очень хороший заработок и теперь мы понимаем, что Сергей Куюн и вся эта шарашкина контора — консалтинговая группа А-95 и Неля Привалова со своей Нефтегазовой ассоциацией просто отрабатывают эти гонорары, которые им платит ОККО”, — говорит глава Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив.

Фактически сегодня можно говорить о том, что главные спонсоры Сергея Куюна это “Концерн Галнафтогаз” — владелец ОККО — и Нефтегазовая Ассоциация — те компании, которые получают максимум выгоды от завышенных цен на бензин. И пока президент пытается навести порядок в стране группа компаний делает все, чтобы сохранить максимальную маржу на каждом литре бензина.