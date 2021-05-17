Паливне свавілля: як ОККО та Куюн зачищають ринок від конкурентів і готують нове підвищення цін на бензин

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 22054 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 72727 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 156704 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 190899 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 171389 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 165320 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113582 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88864 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 222022 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89770 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 46675 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 59374 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 68442 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 85213 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 24714 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 189505 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 222019 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 312434 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 476156 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 459198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 2 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 25513 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44292 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48920 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48747 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Паливне свавілля: як ОККО та Куюн зачищають ринок від конкурентів і готують нове підвищення цін на бензин

Київ • УНН

 • 128858 перегляди

Паливне свавілля: як ОККО та Куюн зачищають ринок від конкурентів і готують нове підвищення цін на бензин

Поки президент Володимир Зеленський веде боротьбу з олігархами і агентами Кремля на наших очах розгортається чергова паливна афера. Через картельної змови ОККО, WOG та SOCAR ціни на 95-й бензин вже злетіли вище тридцяти гривень. І якби держава не втрутилася, українських автомобілістів чекали б нові цінові скачки. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Особливий погляд".

Що відбувається?

З початку року ціна на бензин зросла на 4 гривні. Частково зростання цін на нафтопродукти можна виправдати кон'юнктурою на світових ринках - нафта дорожчає і з цим доводиться рахуватися.

У той час, як більша частина учасників ринку - мережі Marshal, Motto, SUN OIL, Авантаж 7, Luxwen, Укрнафта продають 95-й в середньому за 28 гривень за літр - 3 мережі АЗС, так званий премуім-сегмент, ОККО, WOG та SOCAR тримають ціну в 31.99 за літр 95-го, що вище середньої по ринку на більш ніж 2,5 гривні. З кожного літра пального вони мають до 11 гривень чистого прибутку і більш того намагаються диктувати таку націнку всім іншим станціям АЗС, вказують експерти.

"У них різні джерела поставок, у них різна плата, різна логістика і такого не повинно бути, але ми таке спостерігаємо. Антимонопольний комітет постійно звертає на це увагу... 16-й, 17-й, 19-й або 18-й також були штрафи. Щонайменше 3 рази тільки з 15 року Антомонопольній комітет уже накладав штрафи. Близько п'яти разів Антимонопольний комітет давав рекомендації. Штрафи накладаються в основному на лідерів ринку - це компанії SOCAR, це компанії WOG, це компанії ОККО, що працюють під брендом. Це такі 3 цінові лідери", - розповідає колишня уповноважена АМКУ Агия Загребельського.

В юридичних колах таку синхронність підвищення цін називають картельною змовою, вказує Агия Загребельського.

"Для чого компанії входять в картельну змову?... Якщо компанії починають конкурувати між собою за ціною, то відповідно зменшується маржинальність. Завжди учасникам ринку набагато вигідніше домовитися між собою про певну ціну, яку вони тримають і тоді їх маржинальність залишається досить високою і необхідний обсяг вони між собою ділять і все одно продають", - пояснює Загребельського.

Яка ситуація на ринку?

На сьогодні в Україні працюють більше 7500 АЗС. Ринок - надконкурентний. Для споживача - це плюс. Тому що кожен автомобіліст може вибирати - або прийнятну ціну, або сучасний сервіс.

Але окремі компанії такий стан речей не влаштовує і якщо ти не можеш конкурувати за співвідношенням ціна-якість - починаються підкилимні ігри.

Днями біля АЗС мереж з'явилися білборди з досить скандальними написами.

Всього 400 бордів по всій Україні. Їх замовила Нафтогазова асоціація України. Нібито - це частина кампанії по боротьбі з нелегальним ринком палива в Україні.

Однак учасники ринку і експерти називають це медіа атакою на конкурентів, які пропонують водіям більш демократичні ціни, ніж так звані "лідери ринку".

Крім бордів - за останній час на телебаченні, в інтернет-ЗМІ і соцмережах були опубліковані десятки нібито викривальних матеріалів про роботу окремих мереж АЗС.

За оцінками профільних експертів, вартість такої кампанії обчислюється в мільйонах гривень.

"За найбільш такими простими підрахунками, ця програма з бордів десь 7,5-8 мільйонів гривень коштує. Як ви думаєте, неприбуткова організація, а асоціація - це неприбуткова організація - має такі гроші? Або не має? А якщо вона такі гроші і платить, то де вона їх взяла? І хто, власне кажучи, був спонсором цієї всієї історії? Фінансовим спонсором, мається на увазі", - говорить екс-глава асоціації учасників ринку "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України"(зараз "Нафтогазова асоціація України", НАУ) Леонід Косянчук.

Ті компанії, які сьогодні входять в НАУ та платять за цю інформаційну кампанію просто хочуть на кожному літрі замість ринкових 3,5 грн мати 7-11 грн з кожного літра проданого палива.

"Вартість ДТ (дизельного палива) в по мережі ОККО досягла 31,99 грн, а ціна в них на дрібний опт дизельного палива складає 21,75 грн. Різниця - 10,24 грн і це при тому, що на дрібному опті так само є заробіток. І так зрозуміло, що мінімум 11 грн прибутку - це не що інше як пограбування автомобілістів", - зазначає Сергій Іванов, блогер і журналіст.

Хто стоїть за НАУ?

Нафтогазову асоціацію України очолює Неля Привалова. Сама Асоціація офіційно є нібито неприбутковою і незалежною організація. Але так виглядає тільки на папері. Ініціатор створення НАУ і один з керівників - Юрій Кучабський, віце-президент з комерційних питань концерну "Галнафтогаз Україна". Цьому концерну належить мережа АЗС ОККО.

"Нафтогазова асоціація - це асоціація, яка була створена за ініціативою одного з преміальних брендів. І вона на себе бере вже функції і податкової інспекції, і правоохоронної, і які завгодно. Це кишенькова асоціація преміальних брендів. Вона створена для боротьби із середнім і низьким сегментом ринку", - розповідає колишній глава асоціації Леонід Косянчук.

За даними експертів і ЗМІ, асоціація виконує наступні завдання для своїх бенефіціарів:

  • по-перше, виправдовувати в медіа захмарні ціни на заправках ОККО.
  • по-друге, писати скарги і нацьковувати перевіряючі органи на конкуруючі мережі - улюблений прийом Асоціації - звинувачення в ухиленні від сплати податків і/або продажу бодяги замість чистого палива;
  • по-третє, лобіювати в Офісі президента і Кабміні вигідні ОККО законопроекти і гарантувати захист.

"Весь світовий досвід, світова практика в антимонопольній сфері говорить про те, що саме такі професійні асоціації вони зазвичай і виступають тим майданчиком для змов... АМКУ приходив з перевіркою в Нафтогазовому асоціації, але на жаль з боку працівників асоціації в тому числі керівника відбувалися перешкоди АМКУ в її проведенні, в тому числі співробітникам АМКУ не було надано доступу до персональних комп'ютерів, не було надано доступу до телефонів, не було надано доступу до листуванням і так далі", - розповідає колишня уповноважена АМКУ Агия Загребельського.

Головний "експерт", який обслуговує всі інформаційні кампанії паливного картелю - директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. У його "об'єктивності" вже ніхто з учасників ринку не сумнівається.

"Це прояви недобросовісної конкуренції, яка замаскована під боротьбу з нелегальним ринком... вони борються з тими компаніями, які тримають більше помірні ціни. Як з ними боротися по-іншому? Як зробити так, щоб частина споживачів від них перейшла до них? Від тих до інших? Треба зганьбити їх репутацію", - говорить Леонід Косянчук.

Яскравий приклад того, як Куюн відпрацьовує гроші своїм благодійникам - це історія з псевдодосліджень якості палива на АЗС мережі БРСМ, Motto і SUN OIL. Куюн з рядом таких же як він "експертів" нібито взяв проби палива на заправках і проаналізував чеки. І тепер Куюн стверджує, що компанії продають "бодягу" і займаються незаконною обналичкою грошей.

Втім, якихось реальних фактів і підтверджень Куюн не приводить і привести не зможе.

При цьому, як зазначає голова Спілки споживачів України Олег Цільвік, Сергій Куюн і його компанія чомусь вирішили дослідити тільки 92-й бензин. Але при цьому звинуватили БРСМ - що все паливо на заправках не відповідає стандартам. Назовні - маніпуляція з метою очорнити конкурентів.

"Коли на камеру бачать, хто відбирає, як відбирають, як пломбують, як складаються протоколи. То це об'єктивно. Ви не можете підмінити, тому що лабораторія цю пломбу потім зчитує і вносить до свого акту. Коли відібрано незрозуміло як, незрозуміло ким, незрозумілим способом і в незрозумілий час, а потім лабораторія виписує вам протоколи, довіри до таких протоколів немає", - говорить Олег Цільвік.

За даними журналістів-розслідувачів, Куюн давно має конфлікт інтересів з "Укрнафтою". Він і його асистенти традиційно обслуговували конкурентів "Укрнафти" на роздрібному ринку. Йдеться про WOG і ОККО.

Цю інформацію підтверджують дані про доходи Куюна. Так, в мережу потрапили фінансові документи по надходженнях коштів на рахунок консалтингової компанії "А-95" (директор Сергій Куюн):

  • 2019 го на рахунку компанії надійшло 4,2 мільйона гривень, з яких 1,4 мільйона - від АТ "Концерн Галнафтогаз" (мережа ОККО);
  • в 2020 загальна сума надходжень - 4,6 млн грн, ПАТ «Концерн Галнафтогаз" - майже 1,30 млн гривень.
  • ще один великий донор - Нафтогазова асоціація України, яка платить за щонайменше 400 000 гривен щомісяця на рахунок ПП Куюн.

"Нещодавно в ЗМІ було видно, що Сергій Куюн, його консалтингова група А-95, також ФОПи - він і його брат, отримують близько 10 млн гривень від групи компаній ОККО. Я думаю дуже хороший заробіток і тепер ми розуміємо, що Сергій Куюн і вся ця шарашкіна контора - консалтингова група А-95 і Неля Привалова зі своєю Нафтогазовою асоціацією просто відпрацьовують ці гонорари, які їм платить ОККО", - говорить глава Антикорупційного спільноти України Роман Лаврів.

Фактично сьогодні можна говорити про те, що головні спонсори Сергія Куюна це "Концерн Галнафтогаз" - власник ОККО - і Нафтогазова Асоціація - ті компанії, які отримують максимум вигоди від завищених цін на бензин. І поки президент намагається навести порядок в країні група компаній робить все, щоб зберегти максимальну маржу на кожному літрі бензину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94