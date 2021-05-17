Паливне свавілля: як ОККО та Куюн зачищають ринок від конкурентів і готують нове підвищення цін на бензин

Поки президент Володимир Зеленський веде боротьбу з олігархами і агентами Кремля на наших очах розгортається чергова паливна афера. Через картельної змови ОККО, WOG та SOCAR ціни на 95-й бензин вже злетіли вище тридцяти гривень. І якби держава не втрутилася, українських автомобілістів чекали б нові цінові скачки. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Особливий погляд".

Що відбувається?

З початку року ціна на бензин зросла на 4 гривні. Частково зростання цін на нафтопродукти можна виправдати кон'юнктурою на світових ринках - нафта дорожчає і з цим доводиться рахуватися.

У той час, як більша частина учасників ринку - мережі Marshal, Motto, SUN OIL, Авантаж 7, Luxwen, Укрнафта продають 95-й в середньому за 28 гривень за літр - 3 мережі АЗС, так званий премуім-сегмент, ОККО, WOG та SOCAR тримають ціну в 31.99 за літр 95-го, що вище середньої по ринку на більш ніж 2,5 гривні. З кожного літра пального вони мають до 11 гривень чистого прибутку і більш того намагаються диктувати таку націнку всім іншим станціям АЗС, вказують експерти.

"У них різні джерела поставок, у них різна плата, різна логістика і такого не повинно бути, але ми таке спостерігаємо. Антимонопольний комітет постійно звертає на це увагу... 16-й, 17-й, 19-й або 18-й також були штрафи. Щонайменше 3 рази тільки з 15 року Антомонопольній комітет уже накладав штрафи. Близько п'яти разів Антимонопольний комітет давав рекомендації. Штрафи накладаються в основному на лідерів ринку - це компанії SOCAR, це компанії WOG, це компанії ОККО, що працюють під брендом. Це такі 3 цінові лідери", - розповідає колишня уповноважена АМКУ Агия Загребельського.

В юридичних колах таку синхронність підвищення цін називають картельною змовою, вказує Агия Загребельського.

"Для чого компанії входять в картельну змову?... Якщо компанії починають конкурувати між собою за ціною, то відповідно зменшується маржинальність. Завжди учасникам ринку набагато вигідніше домовитися між собою про певну ціну, яку вони тримають і тоді їх маржинальність залишається досить високою і необхідний обсяг вони між собою ділять і все одно продають", - пояснює Загребельського.

Яка ситуація на ринку?

На сьогодні в Україні працюють більше 7500 АЗС. Ринок - надконкурентний. Для споживача - це плюс. Тому що кожен автомобіліст може вибирати - або прийнятну ціну, або сучасний сервіс.

Але окремі компанії такий стан речей не влаштовує і якщо ти не можеш конкурувати за співвідношенням ціна-якість - починаються підкилимні ігри.

Днями біля АЗС мереж з'явилися білборди з досить скандальними написами.

Всього 400 бордів по всій Україні. Їх замовила Нафтогазова асоціація України. Нібито - це частина кампанії по боротьбі з нелегальним ринком палива в Україні.

Однак учасники ринку і експерти називають це медіа атакою на конкурентів, які пропонують водіям більш демократичні ціни, ніж так звані "лідери ринку".

Крім бордів - за останній час на телебаченні, в інтернет-ЗМІ і соцмережах були опубліковані десятки нібито викривальних матеріалів про роботу окремих мереж АЗС.

За оцінками профільних експертів, вартість такої кампанії обчислюється в мільйонах гривень.

"За найбільш такими простими підрахунками, ця програма з бордів десь 7,5-8 мільйонів гривень коштує. Як ви думаєте, неприбуткова організація, а асоціація - це неприбуткова організація - має такі гроші? Або не має? А якщо вона такі гроші і платить, то де вона їх взяла? І хто, власне кажучи, був спонсором цієї всієї історії? Фінансовим спонсором, мається на увазі", - говорить екс-глава асоціації учасників ринку "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України"(зараз "Нафтогазова асоціація України", НАУ) Леонід Косянчук.

Ті компанії, які сьогодні входять в НАУ та платять за цю інформаційну кампанію просто хочуть на кожному літрі замість ринкових 3,5 грн мати 7-11 грн з кожного літра проданого палива.

"Вартість ДТ (дизельного палива) в по мережі ОККО досягла 31,99 грн, а ціна в них на дрібний опт дизельного палива складає 21,75 грн. Різниця - 10,24 грн і це при тому, що на дрібному опті так само є заробіток. І так зрозуміло, що мінімум 11 грн прибутку - це не що інше як пограбування автомобілістів", - зазначає Сергій Іванов, блогер і журналіст.

Хто стоїть за НАУ?

Нафтогазову асоціацію України очолює Неля Привалова. Сама Асоціація офіційно є нібито неприбутковою і незалежною організація. Але так виглядає тільки на папері. Ініціатор створення НАУ і один з керівників - Юрій Кучабський, віце-президент з комерційних питань концерну "Галнафтогаз Україна". Цьому концерну належить мережа АЗС ОККО.

"Нафтогазова асоціація - це асоціація, яка була створена за ініціативою одного з преміальних брендів. І вона на себе бере вже функції і податкової інспекції, і правоохоронної, і які завгодно. Це кишенькова асоціація преміальних брендів. Вона створена для боротьби із середнім і низьким сегментом ринку", - розповідає колишній глава асоціації Леонід Косянчук.

За даними експертів і ЗМІ, асоціація виконує наступні завдання для своїх бенефіціарів:



по-перше, виправдовувати в медіа захмарні ціни на заправках ОККО.



по-друге, писати скарги і нацьковувати перевіряючі органи на конкуруючі мережі - улюблений прийом Асоціації - звинувачення в ухиленні від сплати податків і/або продажу бодяги замість чистого палива;



по-третє, лобіювати в Офісі президента і Кабміні вигідні ОККО законопроекти і гарантувати захист.



"Весь світовий досвід, світова практика в антимонопольній сфері говорить про те, що саме такі професійні асоціації вони зазвичай і виступають тим майданчиком для змов... АМКУ приходив з перевіркою в Нафтогазовому асоціації, але на жаль з боку працівників асоціації в тому числі керівника відбувалися перешкоди АМКУ в її проведенні, в тому числі співробітникам АМКУ не було надано доступу до персональних комп'ютерів, не було надано доступу до телефонів, не було надано доступу до листуванням і так далі", - розповідає колишня уповноважена АМКУ Агия Загребельського.

Головний "експерт", який обслуговує всі інформаційні кампанії паливного картелю - директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. У його "об'єктивності" вже ніхто з учасників ринку не сумнівається.

"Це прояви недобросовісної конкуренції, яка замаскована під боротьбу з нелегальним ринком... вони борються з тими компаніями, які тримають більше помірні ціни. Як з ними боротися по-іншому? Як зробити так, щоб частина споживачів від них перейшла до них? Від тих до інших? Треба зганьбити їх репутацію", - говорить Леонід Косянчук.

Яскравий приклад того, як Куюн відпрацьовує гроші своїм благодійникам - це історія з псевдодосліджень якості палива на АЗС мережі БРСМ, Motto і SUN OIL. Куюн з рядом таких же як він "експертів" нібито взяв проби палива на заправках і проаналізував чеки. І тепер Куюн стверджує, що компанії продають "бодягу" і займаються незаконною обналичкою грошей.

Втім, якихось реальних фактів і підтверджень Куюн не приводить і привести не зможе.

При цьому, як зазначає голова Спілки споживачів України Олег Цільвік, Сергій Куюн і його компанія чомусь вирішили дослідити тільки 92-й бензин. Але при цьому звинуватили БРСМ - що все паливо на заправках не відповідає стандартам. Назовні - маніпуляція з метою очорнити конкурентів.

"Коли на камеру бачать, хто відбирає, як відбирають, як пломбують, як складаються протоколи. То це об'єктивно. Ви не можете підмінити, тому що лабораторія цю пломбу потім зчитує і вносить до свого акту. Коли відібрано незрозуміло як, незрозуміло ким, незрозумілим способом і в незрозумілий час, а потім лабораторія виписує вам протоколи, довіри до таких протоколів немає", - говорить Олег Цільвік.

За даними журналістів-розслідувачів, Куюн давно має конфлікт інтересів з "Укрнафтою". Він і його асистенти традиційно обслуговували конкурентів "Укрнафти" на роздрібному ринку. Йдеться про WOG і ОККО.

Цю інформацію підтверджують дані про доходи Куюна. Так, в мережу потрапили фінансові документи по надходженнях коштів на рахунок консалтингової компанії "А-95" (директор Сергій Куюн):



2019 го на рахунку компанії надійшло 4,2 мільйона гривень, з яких 1,4 мільйона - від АТ "Концерн Галнафтогаз" (мережа ОККО);



в 2020 загальна сума надходжень - 4,6 млн грн, ПАТ «Концерн Галнафтогаз" - майже 1,30 млн гривень.



ще один великий донор - Нафтогазова асоціація України, яка платить за щонайменше 400 000 гривен щомісяця на рахунок ПП Куюн.



"Нещодавно в ЗМІ було видно, що Сергій Куюн, його консалтингова група А-95, також ФОПи - він і його брат, отримують близько 10 млн гривень від групи компаній ОККО. Я думаю дуже хороший заробіток і тепер ми розуміємо, що Сергій Куюн і вся ця шарашкіна контора - консалтингова група А-95 і Неля Привалова зі своєю Нафтогазовою асоціацією просто відпрацьовують ці гонорари, які їм платить ОККО", - говорить глава Антикорупційного спільноти України Роман Лаврів.

Фактично сьогодні можна говорити про те, що головні спонсори Сергія Куюна це "Концерн Галнафтогаз" - власник ОККО - і Нафтогазова Асоціація - ті компанії, які отримують максимум вигоди від завищених цін на бензин. І поки президент намагається навести порядок в країні група компаній робить все, щоб зберегти максимальну маржу на кожному літрі бензину.