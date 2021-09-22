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ТКГ: Украина готова вернуться к очным переговорам в любом городе, но не в Минске

Киев  •  УНН

 • 30445 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе готова к возвращению к очным переговорам на территории любой нейтральной страны, но в Беларусь она не вернется. Об этом УНН сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Так, УНН поинтересовался у собеседника, есть ли условия, при которых украинская сторона может вернуться к переговорам в белорусской столице.

Цитата:

"Я таких условий не вижу. Мы можем вернуться к очным переговорам, и мы выразили свою готовность, Резников выразил, еще на позапрошлом заседании. Но в любой другой, нейтральной стране. Стране, которая примет все три стороны, но не Минск", - ответил Арестович.

Детали

На вопрос о том, какие страны рассматриваются, спикер украинской делегации не ответил, ссылаясь на Копенгагенскую и Венскую конвенцию.

Относительно позиции российской стороны, то, по словам Арестовича, "она говорит - хотим в Минск, в Минске нам лучше".

Контекст

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после последних переговоров заявил, что украинская делегация отказала российской стороне в возвращении в очный формат переговоров в Минске.

Что было ранее

С начала пандемии коронавируса переговоры Трехсторонней контактной группы, ранее собиравшиеся в белорусской столице, проходят в онлайн-режиме.

Вопрос переноса из Минска встреч ТКГ подняли после протестов в стране в связи с результатами президентских выборов и жестокостью силовиков в отношении мирных граждан. Так, Украина не признает тайной инавгурации Александра Лукашенко как президента Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленський ранее заявлял, что после стабилизации в Минске можно будет говорить о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию.

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