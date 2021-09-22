ТКГ: Україна готова повернутися до очних перемовин у будь-якому місті, але не в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Українська сторона у тристоронній контактній групі готова до повернення до очних переговорів на території будь-якої нейтральної країни, але у Білорусь вона не повернеться. Про це УНН сказав спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.
Так, УНН поцікавився у співрозмовника, чи є умови, за яких українська сторона може повернутись до переговорів в білоруській столиці.
Цитата:
“Я таких умов не бачу. Ми можемо повернутись до очних перемовин, і ми висловили свою готовність, Резніков висловив, ще позаминулого засідання. Але у будь-якій іншій, нейтральній країні. Країні, яка прийме усі три сторони, але не Мінськ”, — відповів Арестович.
Деталі
На запитання про те, які країни розглядаються, спікер української делегації не відповів, посилаючись на Копенгагенську та Віденську конвенції.
Щодо позиції російської сторони, то, зі слів Арестовича, “вона каже — хочемо у Мінськ, у Мінську нам краще”.
Контекст
Представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов після останніх переговорів заявив, що українська делегація відмовила російській стороні у поверненні в очний формат переговорів в Мінську.
Що було раніше
Від початку пандемії коронавірусу переговори Тристоронньої контактної групи, які раніше збирались у білоруській столиці, проходять в онлайн-режимі.
Питання перенесення з Мінська зустрічей ТКГ постало після протестів у країні у зв’язку з результатами президентських виборів та жорстокістю силовиків щодо мирних громадян. Так, Україна не визнає таємної інавгурації Олександра Лукашенка як президента Білорусі.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що після стабілізації у Мінську можна буде говорити про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська в Австрію.