Давление рф не заставит Эстонию отказаться от возглавления ОБСЕ - МИД

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Эстония не планирует поддаваться влиянию рф, которая выступает против запланированного председательства балтийской страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает ERR, пишет УНН.

Цитата 

"Мы не откажемся от своей возможности быть председателем из-за того, что россия может диктовать, кто им подходит", - сказал министр.

Детали 

Как отмечает МИД, россия стремится бороться не только с Эстонией, но и блокировать деятельность различных международных организаций, которые построены на демократических принципах и где учитываются интересы различных государств-членов.

"москва хочет заблокировать эту деятельность, которая бы боролась и давала оценку агрессии россии. Это вполне понятно, но это неприемлемо, и мы не поддадимся этому давлению", - заявил министр.

"Все понимают, что вопрос не в Эстонии, а в поведении россии. Посмотрим, что будет дальше. До следующего года еще есть время, и обсуждения продолжаются", - отметил Цахкна.

Справочно

Эстония уже подавала свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в 2021 году, однако тогда россия и беларусь воспользовались возможностью заблокировать это, поскольку для утверждения кандидатуры нового председателя необходим консенсус.

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